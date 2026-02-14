Sobota, 14. 2. 2026, 20.38
52 minut
Evropski pokal, osmina finala (prva tekma)
Celjski rokometaši do lepe prednosti nad Turki
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala premagali turški Bešiktaš z 39:34 (19:17). Povratna tekma bo 21. februarja v Istanbulu.
Celje Pivovarna Laško : Bešiktaš 39:34 (19:17)
Dvorana Zlatorog, gledalcev 2957, sodnika: Härgin in Makejev (oba Estonija).
Celje Pivovarna Laško: Češek, Gaberšek, M. Mlakar, Perić 2, Mazej 2, Bognar, Grabar 2, Anžič 7 (2), Marguč 7 (1), Vujičić, Onufrijenko 1, Milićević 9, Makuc 5, Korošec 2, Ž. Mlakar 2, Rakita.
Bešiktaš: Ašanin, Yatkin, Hacioglu 5, Babacan 1, Arabaci 1, Öztürk, Garbindo Martinez 2, Nalbantoglu 2, Yildiz 6, Amigo Boada 7, Yagmuroglu, Aydin 1, Ayar 4, Kaya 3, Tilte 2, Sorhindo 1 (1).
Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (3), Bešiktaš 4 (1).
Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, Bešiktaš 14 minut.
Rdeči karton: /.
Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti.
Florijani so prišli na svoj račun.
Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor trdovratnega tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovici tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.
V dvorani Zlatorog se je zbralo skoraj tri tisoč ljubiteljev rokometa.
Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb.
Aljuš Anžič je dosegel sedem zadetkov.
Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada.
V nedeljo bo na veliko sceno v tem tekmovanju stopil tudi Trimo iz Trebnjega, ki se bo v Ljubuškem v BiH pomeril z Izviđačem.