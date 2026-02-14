Celjski rokometaši do lepe prednosti nad Turki

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala premagali turški Bešiktaš z 39:34 (19:17). Povratna tekma bo 21. februarja v Istanbulu.

Celje Pivovarna Laško : Bešiktaš 39:34 (19:17) Dvorana Zlatorog, gledalcev 2957, sodnika: Härgin in Makejev (oba Estonija). Celje Pivovarna Laško: Češek, Gaberšek, M. Mlakar, Perić 2, Mazej 2, Bognar, Grabar 2, Anžič 7 (2), Marguč 7 (1), Vujičić, Onufrijenko 1, Milićević 9, Makuc 5, Korošec 2, Ž. Mlakar 2, Rakita. Bešiktaš: Ašanin, Yatkin, Hacioglu 5, Babacan 1, Arabaci 1, Öztürk, Garbindo Martinez 2, Nalbantoglu 2, Yildiz 6, Amigo Boada 7, Yagmuroglu, Aydin 1, Ayar 4, Kaya 3, Tilte 2, Sorhindo 1 (1). Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (3), Bešiktaš 4 (1).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, Bešiktaš 14 minut.

Rdeči karton: /.

Celjani so z odliko opravili svojo nalogo v osmini finala tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini ter si pred gostovanjem v megalomanskem mestu na dveh celinah priigrali pet golov prednosti.

Florijani so prišli na svoj račun. Foto: Jure Banfi

Rokometaši iz knežjega mesta so postopoma lomili odpor trdovratnega tekmeca iz Turčije. Po povsem enakovrednem prvem polčasu so izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja sredi druge polovici tekme povedli s 26:20, lepo prednost pa kljub nekaterim nihanjem v svoji igri zadržali do konca dvoboja.

V dvorani Zlatorog se je zbralo skoraj tri tisoč ljubiteljev rokometa. Foto: Jure Banfi

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Uroš Milićević z devetimi goli. Aljuš Anžič in Mai Marguč sta za zmago prispevala po sedem, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb.

Aljuš Anžič je dosegel sedem zadetkov. Foto: Jure Banfi

Celjska ekipa je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta, v drugem izločila belgijski Bocholt, v tretjem pa srbsko Vojvodino iz Novega Sada.

V nedeljo bo na veliko sceno v tem tekmovanju stopil tudi Trimo iz Trebnjega, ki se bo v Ljubuškem v BiH pomeril z Izviđačem.