Krimovke na Hrvaškem rešujejo mednarodno sezono

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja bodo danes ob 18. uri v Koprivnici igrale najpomembnejšo tekmo v ligi prvakinj v sezoni 2025/26. V primeru zmage bodo imele dve točki prednosti pred Podravko, v primeru zmage z več kot petimi goli pa bodo osvojile šesto mesto v skupini in si izborile razigravanje za preboj v četrtfinale.

Krimovke bi z današnjo izdatno zmago proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz Koprivnice izničile boleč poraz s prvega medsebojnega obračuna v Tivoliju, ko so izgubile z 22:27.

Na današnji tekmi bo velik vložek, obe ekipi rešujeta svojo mednarodno sezono. Ljubljanska ekipa bo v primeru poraza ostala brez izločilnih tekem, na roko pa ji ne gre niti razpored, saj bo v zadnjem krogu gostila vodilni francoski Brest, medtem ko bo Podravka gostovala pri zadnjeuvrščeni norveški Soli. Obe tekmi bosta 21. februarja.

V skupini B sta pred zadnjima dvema krogoma v vodstvu Brest in Ferencvaros z 18 točkami. Odense je zbral 17, Bukarešta in Ikast po 16, Krim in Podravka po pet, Sola pa eno točko.

Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Liga prvakinj, 13. krog

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvici