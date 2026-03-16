Nogometna tržnica, 16. marec

Reitz za 20 milijonov k Leipzigu

Rocco Reitz | Nemški nogometaš Rocco Reitz se iz Borussie Mönchengladbach preselil k Leipzigu. | Foto Guliverimage

Nemški nogometaš Rocco Reitz se bo po koncu sezone iz Borussie Mönchengladbach preselil k Leipzigu, sta oba kluba potrdila na spletnih straneh. Triindvajsetletni vezist je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31, Borussia pa bo prejela 20 milijonov odškodnine.

Znesek bi lahko z bonusi še nekoliko narasel, so še zapisali pri nemški tiskovni agenciji. Leipzig, nekdanji klub Slovencev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, je iskal zamenjavo za avstrijskega reprezentanta Xaverja Schlagerja. Ta je pred dnevi dejal, da pogodbe z Leipzigom ne bo podaljšal.

Reitz je člansko kariero začel pri Gladbachu, nato pa kot posojeni nogometaš v dveh različnih obdobjih igral še za belgijski Sint-Truiden.

Za Borussio Mönchengladbach je doslej odigral 96 tekem ter dosegel osem golov in sedem podaj, medtem ko je za prej omenjeno belgijsko ekipo odigral 36 tekem in dosegel tri gole.

Preberite še:

Sacha Komljenović
Sportal Komljenović okrepil Muro, Aluminij potrdil odhod Božičkovića
Stefanos Evangelo
Sportal Aluminij se je okrepil še z Grkom
