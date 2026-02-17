Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 2. 2026,
20.31

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
1. SNL NK Aluminij Stefanos Evangelo zimski prestopni rok nogometna tržnica

Torek, 17. 2. 2026, 20.31

23 minut

Nogometna tržnica, 17. februar

Aluminij se je okrepil še z Grkom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Stefanos Evangelo | Stefanos Evangelo je okrepil obrambo Kidričanov- | Foto NK Aluminij

Stefanos Evangelo je okrepil obrambo Kidričanov-

Foto: NK Aluminij

Nogometni klub Aluminij je pripeljal deveto okrepitev v zimskem prestopnem roku. To je grški osrednji branilec Stefanos Evangelo, ki je nazadnje igral na Madžarskem in ki je v Kidričevo prišel kot prost igralec, je sporočil NK Aluminij.

Sedemindvajsetletni Grk Stefanos Evangelo je kariero začel v Panionisu, od koder ga je nogometna pot vodila k atenskemu velikanu Panathinaikosu, od tam pa k največjemu grškemu rivalu Olympiakosu. Kariero je nadaljeval na Poljskem pri Gornik Zabrze, moldavskem Šerifu, Osijeku in na Madžarskem, kjer je najprej nosil dres Zalaegerszega, nazadnje pa je bil član Nyiregyhaza Spartacusa.

"Prepričan sem, da bom s svojimi izkušnjami pomagal ekipi, da bom postal pomemben član zasedbe," je za klub, ki je v sporočilu za javnost poudaril, da je to zadnja okrepitev v zimskem prestopnem roku, dejal Evangelo.

Aluminij je trenutno na 7. mestu Prve lige Telemach. Na prvih štirih tekmah spomladanskega dela prvenstva je dosegel eno zmago.

Vanja
Sportal Radomljani z novo močjo v napadu
T - Sandi Nuhanović, Bravo
Sportal Ljubljančani v izdihljajih tekme do zelo dobrodošle zmage
Mura, navijači, Fazanerija, Murska Sobota
Sportal Še ena okrepitev v Fazaneriji, še v obrambi
1. SNL NK Aluminij Stefanos Evangelo zimski prestopni rok nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.