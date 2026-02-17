Aluminij se je okrepil še z Grkom

Nogometni klub Aluminij je pripeljal deveto okrepitev v zimskem prestopnem roku. To je grški osrednji branilec Stefanos Evangelo, ki je nazadnje igral na Madžarskem in ki je v Kidričevo prišel kot prost igralec, je sporočil NK Aluminij.

Sedemindvajsetletni Grk Stefanos Evangelo je kariero začel v Panionisu, od koder ga je nogometna pot vodila k atenskemu velikanu Panathinaikosu, od tam pa k največjemu grškemu rivalu Olympiakosu. Kariero je nadaljeval na Poljskem pri Gornik Zabrze, moldavskem Šerifu, Osijeku in na Madžarskem, kjer je najprej nosil dres Zalaegerszega, nazadnje pa je bil član Nyiregyhaza Spartacusa.

"Prepričan sem, da bom s svojimi izkušnjami pomagal ekipi, da bom postal pomemben član zasedbe," je za klub, ki je v sporočilu za javnost poudaril, da je to zadnja okrepitev v zimskem prestopnem roku, dejal Evangelo.

Aluminij je trenutno na 7. mestu Prve lige Telemach. Na prvih štirih tekmah spomladanskega dela prvenstva je dosegel eno zmago.