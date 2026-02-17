Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je pred nadaljevanjem sezone okrepil napad. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem zanje igral hrvaški napadalec Vanja Pelko.

Triindvajsetletnik v Radomlje prihaja iz hrvaškega prvoligaša Gorice. Kot so zapisali Radomljani, je nekdanji kadetski reprezentant Hrvaške nase najbolj opozoril v sezoni 2022/23, ko je bil v drugi hrvaški ligi z 11 zadetki tretji najboljši strelec tekmovanja.

Pelko, ki v višino meri 193 centimetrov, je v dosedanji karieri v drugi hrvaški ligi zbral 89 nastopov, ob tem pa v statistiko vpisal 27 golov in pet asistenc, so dodali Radomljani.

Ti so šesti na lestvici Prve lige Telemach, v soboto bodo gostili Primorje.