Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
17. 2. 2026,
11.08

Prestop

Vanja Pelko okrepil radomeljski napad

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je pred nadaljevanjem sezone okrepil napad. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem zanje igral hrvaški napadalec Vanja Pelko.

Mura, navijači, Fazanerija, Murska Sobota
Sportal Še ena okrepitev v Fazaneriji, še v obrambi

Triindvajsetletnik v Radomlje prihaja iz hrvaškega prvoligaša Gorice. Kot so zapisali Radomljani, je nekdanji kadetski reprezentant Hrvaške nase najbolj opozoril v sezoni 2022/23, ko je bil v drugi hrvaški ligi z 11 zadetki tretji najboljši strelec tekmovanja.

Pelko, ki v višino meri 193 centimetrov, je v dosedanji karieri v drugi hrvaški ligi zbral 89 nastopov, ob tem pa v statistiko vpisal 27 golov in pet asistenc, so dodali Radomljani.

Ti so šesti na lestvici Prve lige Telemach, v soboto bodo gostili Primorje.

