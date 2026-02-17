Torek, 17. 2. 2026, 11.08
23 minut
Prestop
Vanja Pelko okrepil radomeljski napad
Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je pred nadaljevanjem sezone okrepil napad. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem zanje igral hrvaški napadalec Vanja Pelko.
Triindvajsetletnik v Radomlje prihaja iz hrvaškega prvoligaša Gorice. Kot so zapisali Radomljani, je nekdanji kadetski reprezentant Hrvaške nase najbolj opozoril v sezoni 2022/23, ko je bil v drugi hrvaški ligi z 11 zadetki tretji najboljši strelec tekmovanja.
Pelko, ki v višino meri 193 centimetrov, je v dosedanji karieri v drugi hrvaški ligi zbral 89 nastopov, ob tem pa v statistiko vpisal 27 golov in pet asistenc, so dodali Radomljani.
Ti so šesti na lestvici Prve lige Telemach, v soboto bodo gostili Primorje.