Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
15.15

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tek na smučeh Linn Svahn Miha Šimenc Vili Črv Johannes Hoesflot Klaebo

Četrtek, 12. 3. 2026, 15.15

24 minut

Tek na smučeh, Drammen, sprint

Klaebu se nasmiha nova zmaga, Vili Črv za las ujel izločilne boje

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Johannes Hoesflot Klaebo | Johannes Hoesflot Klaebo | Foto Guliverimage

Johannes Hoesflot Klaebo

Foto: Guliverimage

Vili Črv je s 30. mestom v kvalifikacijah sprinta v klasičnem koraku za svetovni pokal v norveškem Drammenu za las ujel izločilne boje. Preostali štirje člani slovenske peterice na Norveškem niso bili uspešni. Kvalifikacije sta dobila Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Linn Svahn.

Johannes Hoesflot Klaebo, nesporni kralj tega športa, ki je na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini osvojil vseh šest možnih zlatih kolajn in je že pred koncem sezone potrdil šesti naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala, se ne zaustavlja.

Poleg olimpijskih iger je slavil na zadnjih šestih tekmah tudi v svetovnem pokalu, ta četrtek pa kvalifikacije dobil z 2,59 sekunde naskoka pred Američanom Benom Ogdenom. Tretja sta bila s petimi stotinkami zaostanka več Italijan Simone Mocellini in Šved Alvar Myhlback.

Na štartu so bili štirje Slovenci, edini pa je izločilne boje s 30. mestom ujel Vili Črv, ki je za Klaebom zaostal 7,12 sekunde. Po polovici 1,2 km dolgega kroga je bil sicer 20. V četrtfinalu bo tekel v prvi skupini, v kateri bo tudi Klaebo. Nejc Štern je s 47. mestom (+8,23) ujel vsaj nekaj točk za svetovni pokal. Miha Šimenc (+11,78) je bil 66., Anže Gros (+15,07) pa 72.

V ženski konkurenci je edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc zasedla 59. mesto, za Švedinjo je zaostala 20,77 sekunde. Linn Svahn, letošnja olimpijska prvakinja v sprintu, je za 2,52 sekunde ugnala rojakinjo Jonno Sundling. Na tretjem mestu je končala Nemka Coletta Rydzek (+4,74).

Izločilni boji se bodo začeli ob 16.30.

Ivan Hudač
Sportal Nekdanji trener Petre Majdič bo vodil slovenski tek
tek na smučeh Linn Svahn Miha Šimenc Vili Črv Johannes Hoesflot Klaebo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.