Klaebu se nasmiha nova zmaga, Vili Črv za las ujel izločilne boje

Vili Črv je s 30. mestom v kvalifikacijah sprinta v klasičnem koraku za svetovni pokal v norveškem Drammenu za las ujel izločilne boje. Preostali štirje člani slovenske peterice na Norveškem niso bili uspešni. Kvalifikacije sta dobila Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Linn Svahn.

Johannes Hoesflot Klaebo, nesporni kralj tega športa, ki je na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini osvojil vseh šest možnih zlatih kolajn in je že pred koncem sezone potrdil šesti naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala, se ne zaustavlja.

Poleg olimpijskih iger je slavil na zadnjih šestih tekmah tudi v svetovnem pokalu, ta četrtek pa kvalifikacije dobil z 2,59 sekunde naskoka pred Američanom Benom Ogdenom. Tretja sta bila s petimi stotinkami zaostanka več Italijan Simone Mocellini in Šved Alvar Myhlback.

Na štartu so bili štirje Slovenci, edini pa je izločilne boje s 30. mestom ujel Vili Črv, ki je za Klaebom zaostal 7,12 sekunde. Po polovici 1,2 km dolgega kroga je bil sicer 20. V četrtfinalu bo tekel v prvi skupini, v kateri bo tudi Klaebo. Nejc Štern je s 47. mestom (+8,23) ujel vsaj nekaj točk za svetovni pokal. Miha Šimenc (+11,78) je bil 66., Anže Gros (+15,07) pa 72.

V ženski konkurenci je edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc zasedla 59. mesto, za Švedinjo je zaostala 20,77 sekunde. Linn Svahn, letošnja olimpijska prvakinja v sprintu, je za 2,52 sekunde ugnala rojakinjo Jonno Sundling. Na tretjem mestu je končala Nemka Coletta Rydzek (+4,74).

Izločilni boji se bodo začeli ob 16.30.