Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
14.10

Osveženo pred

11 minut

nogometna tržnica NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL Matic Vrbanec

Petek, 13. 2. 2026, 14.10

11 minut

Nekdanji kapetan Kidričanov

Matic Vrbanec se je vrnil v NK Aluminij

Avtor:
STA

Matic Vrbanec | Matic Vrbanec | Foto NK Aluminij

Matic Vrbanec

Foto: NK Aluminij

Matic Vrbanec je nova okrepitev Aluminija. Slovenski nogometaš je kariero začel prav pri Aluminiju in zanj v prvoligaški druščini debitiral pred 13 leti.

Robert Kuzmič
Sportal Mura pripeljala Argentinca, v Ljubljano prihaja vratar Domžal

Nekdanji kapetan Aluminija Matic Vrbanec se je trenutno šestouvrščeni zasedbi prve lige pridružil kot prost igralec, potem ko je nazadnje nastopal v Gruziji za Iberio 1999, s katero je postal državni prvak. Devetindvajsetletnik je v Kidričevem igral do leta 2020, nato pa je okrepil Celje in z njim postal državni prvak. Od tam ga je pot vodila še k Muri, preden se je na začetku te sezone pridružil Iberii.

V rdeče-belem dresu Aluminija je v vseh tekmovanjih zbral 171 nastopov ter dosegel 20 zadetkov in 20 asistenc. Skupaj je med slovensko elito za tri klube zbral 244 nastopov in se podpisal pod 17 golov.

"Najprej bi se zahvalil vsem v klubu za ponovno priložnost. Odkar sem odšel iz Kidričevega, sem pridobil kar nekaj izkušenj in upam, da bom s tem lahko pomagal ekipi, da dosežemo zastavljene cilje. Še vedno sem enako motiviran, mogoče celo bolj. Vem, kaj lahko ponudim ekipi," je dejal Vrbanec.

Aluminij bo naslednjo tekmo DP odigral v ponedeljek, ko bo gostoval v Ljubljani pri Bravu.

nogometna tržnica NK Aluminij Prva liga Telemach 1. SNL Matic Vrbanec
