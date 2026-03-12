Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

12. 3. 2026,
15.53

Slovenija se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu na ICJ

Tanja Fajon | Foto MFEA Slovenia/X

Foto: MFEA Slovenia/X

Vlada danes ni sprejela sklepa o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), je danes po seji vlade v izjavi novinarjem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. O predlogu ministrstva za zunanje in evropske zadeve je vlada sicer razpravljala, a podpore ni dobil.

Tanja Fajon je izrazila obžalovanje, da "ni prišlo do skupne odločitve", po drugi strani pa verjame, da bo Slovenija še naprej spoštovala in podpirala delo mednarodnih sodišč. Slovenija, ki je uspela ohranjati načelnost, nima alternative spoštovanju mednarodnega prava, je poudarila ministrica.

Južna Afrika je tožbo vložila leta 2023, v njej pa Izrael med drugim obtožuje genocida nad Palestinci v Gazi. Tožbi na ICJ zaradi izraelskih kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida se je doslej pridružilo več kot 15 držav, nazadnje v sredo Nizozemska in Islandija, je razvidno na spletni strani ICJ. Med državami, ki so se pridružile tožbi, so tudi Španija, Irska, Turčija, Mehika, Brazilija, Bolivija in Kolumbija.

Tanja Fajon ICJ Meddržavno sodišče v Haagu tožba Izrael
