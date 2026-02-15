Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL NŠ Mura NK Celje Matija Boben

Nedelja, 15. 2. 2026, 14.30

1 ura, 29 minut

Nogometna tržnica, 15. februar

Še ena okrepitev v Fazaneriji, v obrambo prihaja Matija Boben

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mura, navijači, Fazanerija, Murska Sobota | V Fazanerijo prihaja Matija Boben. | Foto Jure Banfi

V Fazanerijo prihaja Matija Boben.

Foto: Jure Banfi

Iz Murske Soboto sporočajo, da so dobili še potrebno okrepitev v obrambi. Sobočani so si do konca sezone od Celja izposodili srednjega branilca Matijo Bobna.

Tio Cipot
Sportal V živo: Maribor blesti v Ajdovščini! Cipot dočakal prvega, 18-letni up že četrtega.

Matija Boben ima za sabo pestro kariero doma in v tujini. V članski konkurenci je debitiral v dresu kranjskega Triglava, v Sloveniji je igral še za Ivančno Gorico in Gorico, od koder ga je pot vodila v Rusijo, kjer je bil član Rostova, so zapisali pri Muri. Igral je tudi v Boltonu, Livornu, Ternani, Pescari, Cluju in Politehnici Iasi, vpisal pa je tudi dva nastopa za člansko reprezentanco Slovenije.

"Že nekaj časa smo si prizadevali, da ekipo okrepimo z dodatnim branilcem in dodamo širino in izkušnje na tem položaju. Zadovoljen sem, da smo se dogovorili z Matijo, ki je nogometno znanje nabiral tako na slovenskih kot na mednarodnih prizoriščih. Verjamem, da bo naši ekipi prinesel stabilnost, izkušnje in bo obenem tudi mentor mladim nogometašem, ki se razvijajo v naši nogometni šoli," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Mura je v prvi ligi pri dnu lestvice, v soboto je z 1:5 izgubila proti vodilnemu Celju, naslednja tekma v tem tekmovanju pa jo čaka prvega marca v Kopru.

Jaka Tetičkovič Domjan
Sportal Jaka Domjan iz Mure k Aluminiju, vmes pa za Brinje Grosuplje
Robert Kuzmič
Sportal Mura pripeljala Argentinca, v Ljubljano prihaja vratar Domžal
Mura Aluminij
Sportal Pretres v Fazaneriji, odšel je športni direktor
Prva liga Telemach 1. SNL NŠ Mura NK Celje Matija Boben
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.