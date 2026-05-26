Ilka Štuhec najprej na operacijo, nato v novo službo

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na Snežnem stadionu pod Pohorjem dejala, da ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kästle.

Ilka Štuhec je zadnjih nekaj sezon tudi tekmovala na smučeh proizvajalca Kästle. "Odslej bom njihova ambasadorka. Če bo potrebno, bom hodila na tekme in pomagala pri posameznih zadevah. Več bom sodelovala pri preizkusih turistične opreme, medtem ko pričakujem, da bo v tekmovalnem delu moja vloga nekoliko manjša, saj si vsak tekmovalec sam prilagaja nastavitve."

Ilka Štuhec Foto: Guliverimage Mariborčanka je na Snežnem stadionu spregovorila tudi o občutkih ob koncu kariere: "Vse skupaj je zelo enostavno, saj sem začutila, da je vsega konec. Pred sezono sem si rekla, da je ta moja zadnja in tako pač je. Zdaj skušam uživati, kolikor je le mogoče." Specialistka za hitre discipline ob tem priznava, da med kariero ni uresničila vseh zadanih ciljev: "Nobena skrivnost ni, da je bila v načrtu tudi kakšna medalja več, a življenje se je enostavno obrnilo v drugačno smer. Vseeno pa sem dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov, tako da se lahko 'upokojim' v miru."

V isti sapi je v izteku nekdanje proge za zlato lisico dejala še, da ne obžaluje, da ji ni uspelo pred domačimi navijači poseči po najvišjih mestih. "Tukaj sem bila deseta v slalomu in 14. v veleslalomu, kar za smukačico nista slaba dosežka," je o svojih nastopih na pohorskih strminah povedala Štuhec. Navkljub dejstvu, da ji na domačem hribu ni uspelo zabeležiti vidnega rezultata, so jo ob slovesu z navijači prevevali posebni občutki: "Na tem hribu sem odraščala in začela smučati, zato je zelo lepo, da na tem mestu tudi končujem kariero."

Ilka Štuhec Foto: Ana Kovač Uspešna kariera je pustila posledice na njenem zdravju, saj jo v začetku junija ponovno čaka operacija kolena: "Poskušali bomo zakrpati stare grehe in se izogniti protezi še za naslednjih deset ali 15 let. Tako da me v letošnjem poletju čaka rehabilitacija. Temu se bom skušala popolnoma posvetiti, da bom lahko jeseni šla v službo, kjer bom spet smučala, a ne več tekmovala," je sklenila Štuhec, ki je v karieri poleg dveh naslovov svetovne prvakinje osvojila še mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku. V svetovnem pokalu je dosegla 11 zmag.