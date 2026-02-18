Komljenović okrepil Muro

Slovenski nogometni prvoligaš Mura si je do konca sezone od Banika iz Ostrave izposodil napadalno usmerjenega vezista Sacho Komljenovića, so sporočili iz soboškega kluba.

Kot so zapisali pri Muri, se je nizozemski igralec sredine igrišča razvijal v mladih selekcijah nizozemskega kluba ADO Den Haag, kjer je naredil tudi prve članske korake in zanj zbral 49 nastopov ter ob tem prispeval štiri zadetke, nakar se je julija 2024 preselil na Češko in okrepil vrste Banika iz Ostrave. V zadnjih dveh letih je redno igral za B-ekipo češkega kluba, ki igra v drugi ligi.

V tem času je zbral 46 tekem, z enajstimi zadetki in šestimi asistencami pa je bil eden najvidnejših nogometašev ekipe, so dodali pri Muri.

"Na zadnji dan prestopnega roka se nam je ponudila priložnost, da pripeljemo Sacho, ki je v zadnjih dveh sezonah opozoril nase na Češkem. Gre za raznovrstnega nogometaša, ki je zmožen prilagajanja in lahko zapolni več igralnih položajev. Z njegovim prihodom smo dobili širino tako na krilnem položaju, kot v vezni liniji," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Mura je pri dnu prvenstvene lestvice Prve lige Telemach, naslednja tekma jo čaka 1. marca v Kopru.

