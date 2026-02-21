Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
21. 2. 2026,
8.30

Osveženo pred

41 minut

Angleško prvenstvo, 27. krog

Jaka Bijol na prvi tekmi kroga, Igor Tudor navijačem zagotavlja obstanek

Jaka Bijol, Leeds | Jaka BIjol in soigralci v soboto popoldne odpirajo 27. krog premier lige. | Foto Reuters

Jaka BIjol in soigralci v soboto popoldne odpirajo 27. krog premier lige.

Foto: Reuters

V Angliji se od sobote do ponedeljka igrajo tekme 27. kroga premier lige. Vselej zanimivo dogajanje bodo v soboto ob 16. uri odprli nogometaši Aston Ville in Leedsa z Jako Bijolom, sklenili pa nogometaši Evertona in Manchester Uniteda z Benjaminom Šeškom (ponedeljek, 21.00). Po dveh spodrsljajih je vse bolj pod pritiskom Manchester Cityja Arsenal, ki ga zdaj čaka še mestni derbi s Tottenhanom (nedelja, 17.30).

Benjamin Šeško Manchester United West Ham
Sportal Šeško rešil Manchester, visoka zmaga Cityja, Arsenal samo do točke

Declan Rice in soigralci so jeseni derbi Arsenala s Tottenhamom dobili s 4:1. | Foto: Reuters Declan Rice in soigralci so jeseni derbi Arsenala s Tottenhamom dobili s 4:1. Foto: Reuters Londonski Arsenal je z 58 točkami vodilna ekipa premier lige, a ima z eno odigrano tekmo več samo še pet točk prednosti pred Manchester Cityjem. Na zadnjih dveh tekmah so namreč topničarji osvojili samo dve točki, v prejšnjem krogu proti Brentfordu (1:1) in sredi tedna vnaprej odigrani tekmi 31. kroga z zadnjeuvrščenim Wolverhamptonom (2:2). To nedeljo jih čaka dvoboj s tekmecem iz severnega Londona Tottenhamom, ki letos ne blesti. Je šele na 16. mestu in ima natanko pol točk manj kot Arsenal (29). Zdi se neverjetno, a jim grozi celo izpad iz lige. V domačem prvenstvu so Spurs brez zmage zadnjih osem tekem, vse od konca decembra. Je pa res, da so vmes dobili obe tekmi lige prvakov, proti Eintrachtu in Dortmundu. V prvem delu sezone je Arsenal dvoboj s Tottenhamom dobil s 4:1.

"Stoodstotno!"

Igor Tudor zagotavlja, da bodo obstali v premier ligi. | Foto: Reuters Igor Tudor zagotavlja, da bodo obstali v premier ligi. Foto: Reuters Trener Tottenhama Igor Tudor je pred nedeljsko tekmo navijačem zagotovil, da bodo obstali v premier ligi: "Stoodstotno!" Pravi, da se sam osredotoča samo na pripravo na vsako posamezno tekmo in nato na tekmo. Zaveda se, da ima ta še dodatno težo. "Seveda, vem, kako pomembna je, da gre za derbi, za severnolondonski derbi. Vsi pričakujejo tri točke. In mi se tega zavedamo." Medtem je trener Arsenal Mikel Arteta na petkovi novinarski konferenci poudaril, da so na remi z Wolves že pozabili. "Sezona je dolga. Pred nami je 27. poglavje. Z Wolves smo igrali neodločeno, a zdaj me zanima le naslednja tekma. Še vedno sami pišemo svojo usodo."

Angleško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 21. februar:

Nedelja, 22. februar:

Ponedeljek, 23. februar:

Lestvica

Najboljši strelci:

22 – Haaland (Man City) 
17 – Thiago (Brentford)
13 – Semenyo (Man City)
10 – Calvert-Lewin (Leeds), Ekitike (Liverpool), Joao Pedro (Chelsea)
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Mbeumo (Man United)
8 – Bowen (West Ham), Fernandez (Chelsea), Gyökeres (Arsenal), Kroupi (Bournemouth), Mateta (Crystal Palace), Palmer (Chelsea), Rogers (Aston Villa), Watkins (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Wilson (Fulham) 
7 – Foden (Man City), Richarlison (Tottenham), Woltemade (Newcastle)
...
6 – Benjamin Šeško (Man United)
1 – Jaka Bijol (Leeds United)

