Kečap ni le za krompirček: štirje hitri recepti za omake, ki jih morate preizkusiti

Ketchup je namreč osnova številnih priljubljenih omak – od klasične burger omake do domače BBQ omake ali celo sladko-kisle azijske različice. Z nekaj dodatki lahko ustvarimo popolnoma nove okuse.

Koncentriran okus sočnih, sladkih paradižnikov je ujet v eni najbolj prepoznavnih omak na svetu. Kečap že desetletja spremlja krompirček, burgerje in jedi z žara, a njegova vloga je veliko širša. Če se sprašujete, kako uporabiti kečap drugače kot le kot prilogo, vas bodo spodnji recepti presenetili.

Od ribje omake do globalne klasike: zanimiva zgodovina kečapa

Zgodovina kečapa je precej daljša, kot si večina predstavlja. Njegove korenine segajo v 17. stoletje v jugovzhodno Azijo, kjer so pripravljali fermentirano ribjo omako z imenom kê-tsiap (ali kečap). Ta prvotna različica ni vsebovala paradižnika, temveč slanico iz rib, začimb in celo gob.

Britanski pomorščaki so omako prinesli v Evropo, kjer so jo začeli prilagajati – nastajale so različice z gobami, orehi in ostrigami. Šele v 19. stoletju v ZDA je paradižnik postal glavna sestavina in nastala je gosta, sladko-kisla paradižnikova omaka, ki jo danes poznamo kot kečap.

Prav ta različica je postala svetovni standard in danes predstavlja nepogrešljivo osnovo številnih domačih omak.

Foto: Hofer

Zakaj je pomembno, kakšen ketchup izberemo?

Pri pripravi domače omake iz kečapa je ključna kakovost osnove. HOFER ketchup Le Gusto vsebuje več kot tretjino skrbno izbranih, zrelih paradižnikov, kar mu daje bogat in poln okus ter naravno ravnovesje med sladkobo in nežno kislostjo.

Ta uravnoteženost je ključna pri pripravi omak, saj omogoča, da kečap deluje tako kot samostojna priloga kot tudi kot osnova za kompleksnejše recepte – brez potrebe po pretiranem dodajanju sladkorja ali začimb.

Dodatni prednosti sta trajnostna embalaža iz recikliranih materialov in dostopna cena, ki je rezultat učinkovitega modela lastnih blagovnih znamk.

Foto: Hofer

Štirje recepti: domače omake iz kečapa

1. Burger omaka z dimljeno noto

Foto: Shutterstock

Sestavine:

4 žlice HOFER ketchupa Le Gusto

2 žlici majoneze

1 žlička gorčice

1 žlička dimljene paprike

1 žlica drobno sesekljanih kislih kumaric

ščepec soli in popra

Priprava: Sestavine zmešamo in pustimo 20 minut v hladilniku.

Najbolje se poda k domačim burgerjem, pečenemu krompirju, čebulnim obročkom ali kot pomaka za tortilje.

2. Domača omaka BBQ – popolna za žar

Foto: Shutterstock

Sestavine:

5 žlic HOFER ketchupa Le Gusto

2 žlici rjavega sladkorja

1 žlica jabolčnega kisa

1 žlica worcestrske omake

½ žličke čilija v prahu

1 strok česna

Priprava: Kuhamo 5–10 minut na zmernem ognju, da se omaka zgosti.

Najbolje se poda k rebrcem, piščančjim perutničkam, svinjskim zrezkom ali sendvičem s trgano svinjino.

3. Sladko-kisla omaka z azijskim pridihom

Foto: Shutterstock

Sestavine:

4 žlice HOFER ketchupa Le Gusto

2 žlici medu

1 žlica riževega ali jabolčnega kisa

1 žlica sojine omake

½ žličke naribanega ingverja

Priprava: Sestavine premešamo, po želji na hitro segrejemo.

Najbolje se poda k spomladanskim zavitkom, piščančjim medaljonom, kozicam ali kot glazura za zelenjavo in tofu.

4. Jogurtova pomaka s kečapom – lažja alternativa

Foto: Shutterstock

Sestavine:

3 žlice HOFER ketchupa Le Gusto

150 g grškega jogurta

1 žlica sesekljanega drobnjaka

ščepec kajenske paprike

ščepec soli

Priprava: Vse sestavine zmešamo in postrežemo ohlajeno.

Najbolje se poda k pečeni zelenjavi, falaflu, tortiljam ali kot lažja priloga mesu z žara.

Več kot le dodatek na krožniku

Kečap je pogosto razumljen kot preprosta spremljava, vendar lahko z nekaj ustvarjalnosti postane osrednji gradnik okusa. Ko izberemo izdelek z visokim deležem paradižnika in uravnoteženim okusom, dobimo zanesljivo osnovo za pripravo burger omake, domače omake BBQ ali drugih hitrih receptov.

HOFER ketchup Le Gusto združuje kakovostne sestavine, trajnostno embalažo in dostopno ceno. Zato vprašanje ni več, ali bo kečap na mizi – temveč katero novo omako boste z njim ustvarili naslednjič.

Foto: Hofer