Hiša za pet tisoč evrov

Justus Reid po osmih mesecih obnove hiše dela še ni končal, a bliža se pomlad

Justus Reid hiša, gradnja | Justus Reid obnove hiše in njene okolice še ni zaključil, večina del spomladi bo sledilo v njeni okolici. | Foto Instagram/Justus Reid

Justus Reid obnove hiše in njene okolice še ni zaključil, večina del spomladi bo sledilo v njeni okolici.

Foto: Instagram/Justus Reid

Po osmih mesecih obnove in gradnje "hiše za pet tisoč evrov" Američan Justus Reid dela na objektu in v okolici še ni zaključil. V zimskem obdobju mu številne preglavice in težave povzroča predvsem zimsko vreme, ki prinaša sneg, veliko blata in tudi zamrzne zemljo. Posledično je zato ameriški vplivnež na svojih družbenih omrežjih v enem mesecu s svojimi sledilci delil precej manj delov, ki prikazujejo njegov napredek, saj mu stvari enostavno ne uspe realizirati in jih izpeljati. Kljub temu pa je v zadnjem mesecu na nepremičnimi naredil nekaj vidnejših sprememb.

25-letni Justus Reid svojo nepremičnino na Hrvaškem, obnovo katere je začel lanskega junija, zdaj neprestano obnavlja in dograjuje že okoli 240 dni oziroma osem mesecev. Kljub zimi mu je v zadnjem mesecu uspelo dopolniti nekaj večjih zadev v notranjosti nepremičnine, ki jo je od svojega prijatelja kupil za samo pet tisoč evrov.

Med drugim je v spodnjem nadstropju dokončal kuhinjo in iz lesa izdelal klop, ki leži nad prečiščevalcem vode. Ena izmed njegovih znank, umetnica Daria, mu je s svojo umetnino v 3D tehniki polepšala spodnji prostor.

Stene v spodnjem nadstropju okrasil s kopijami slik svojega pradedka

Čeprav so zima in nizke temperature za nekaj dni zamrznila tla, tako da je bil do hiše mogoč dostop tudi z vozilom, so Reidu težave povzročala tudi podrta drevesa, ki jih je s pomočjo sosedov odstranil z gozdne poti. Po popolnem čiščenju kuhinje je Reid spodnje nadstropje okrasil z visokokakovostnimi kopijami slik njegovega pradedka Henryja Lorentzna, ki je bil rojen skoraj sto let pred rojstvom Justusa Reida, julija leta 1900. Mladi Američan se je namreč rodil julija 2000. S kopijami slik svojega pradedka, ki je delal na ranču v Severni Dakoti, je Reid napolnil stene v spodnjem nadstropju svoje hiše.

Energičnemu Američanu je v istem nadstropju uspelo tudi sanirati stene, ki jih je napadla plesen, in se je odločil, da bo z barvanjem počakal do pomladi. Reid je v eni izmed epizod delil tudi napredek svojega mačka Rogija, ki se mu je nenačrtovano pridružil pred tremi meseci, in povedal, da ga je že odpeljal tudi na pregled k veterinarju, ki je preveril njegovo zdravstveno stanje.

Na podstrešju je Američan še dodal nekaj nočnih omaric, s katerimi je zapolnil prostor že tako majhne zgornje sobe.

Adijo težave z blatom: od sponzorjev je prejel tudi štirikolesnik

Reid je v enem delu povedal, da mu predvsem v zimskem delu letu največ težav povzroča blatna gozdna cesta in dostop do hiše, ki se predvsem v deževnem obdobju spremeni v pravo blatno drsalnico, po kateri ne more do vrha skoraj nobeno vozilo, ki ne premore pogona na vsa štiri kolesa. Ker se nadgradnje ceste v teh mesecih ne morejo lotiti, je Reid od enega izmed sponzorjev prejel štirikolesnik, ki ga s precejšnjo lahkoto pripelje do njegove nepremičnine globoko v gozdu.

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že osem mesecev oziroma okoli 240 dni (vse od konca junija lani) na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli zgodbe, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so njegove objave vedno redkejše, a kljub temu njegovi sledilci z veliko vnemo spremljajo njegov zelo viden napredek.

Nekateri njegovi sledilci so ob izdaji nove epizode na njegovih družbenih omrežjih sicer izrazili razočaranje, da zdaj v vsakem novem videoposnetku gledajo le sponzorske novosti in vse, kar so Reidu podarili raznovrstni sponzorji. Spet drugi se ob tovrstne stvari ne obregajo, a dodajo komentarje, kot so: "Moral boš dobiti sponzorja, da ti bo zgradil cesto."

Reid je povedal, da nameravajo v prihodnosti izgraditi cesto, a mu bo do takrat štirikolesnik prišel še zelo prav. V vmesnem času je s prijateljem pospravil še vse smeti, ki so se nabrale ob hiši, in očistil tudi vse ploščice, v zgornjem nadstropju pa je izdelal še leseni pokrov, ki omogoča dostop do podstrešja.

Težave s kupi smeti odpravljene: ločevanje odpadkov in kurjenje odvečnega kartona

Številne gradbene in druge smeti ter odpadki, ki so se ob hiši Reida nakopičili v zadnjih mesecih, so tvorili pravo malo goro, ki pa jo je Američanu ob pomoči njegovih prijateljev in v nekoliko toplejših razmerah vendarle uspelo pospraviti. Prav tako so v spodnjem delu ceste začeli nadgradnjo in blatno gozdno pot spremenili v nekoliko bolj prevozno gramozno cesto z odvodnjavanjem. Odvečne kartone je Reid zažgal, ostale odpadke pa ločil in jih odpeljal do najbližje vasi in napovedal spomladansko nadaljevanje gradnje in obnovo njegove nepremičnine, ki je danes vredna precej več kot le "pet tisoč evrov".

91. del Justusovih videov, ki ga je na svojih profilih objavil nazadnje:

Oglejte si še njegov napredek v preteklih mesecih:

