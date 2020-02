Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1949 se je rodil legendarni avstrijski dirkač Niki Lauda. V 14-letni karieri v formuli ena, ki jo je za kratek čas (vsega šest tednov) prekinila strašna nesreča na Nürburgringu leta 1976, je prišel do 25 zmag in treh naslovov svetovnega prvaka (v letih 1975, 1977 in 1984).

Leta 1950 pa se je rodil ameriški košarkar Julius Erving, eden od najboljših igralcev v zgodovini lige NBA. "Dr J" je v karieri dosegel 30.026 točk, kar ga uvršča na peto mesto večne lestvice. Njegovo majico so upokojili tako pri New Jerseyju (številka 32) kot pri Philadelphii (6). V izjemni karieri je osvojil tri šampionske prstane in bil štirikrat najkoristnejši igralec (MVP) sezone.

Leta 1980 pa so na olimpijskih igrah v Lake Placidu do zlata na hokejskem turnirju prišli Američani. Ekipa, sestavljena izključno iz amaterskih hokejistov, je na tem turnirju s 4:3 premagala mogočno Sovjetsko zvezo, ki je bila takrat domala edini favorit za zlato odličje.

Dosežek ameriških amaterjev so v ZDA poimenovali kar čudež na ledu, Sovjeti so se morali zadovoljiti s srebrom, bron pa so osvojili Švedi.

Zgodilo se je še:

Leta 1963 se je rodil Vijay Singh, golfist s Fidžija, ki je za nekaj časa na vrhu lestvice PGA zamenjal slovitega Tigerja Woodsa.

Leta 1994 so italijanski tekači na smučeh so poskrbeli za enega od vrhuncev olimpijskih iger v Lillehammerju. V štafetnem teku na 4 x 10 kilometrov so presenetljivo premagali favorizirane gostitelje iger Norvežane.

Leta 1995 je dan pred 76. rojstnim dnevom umrl nekdanji legendarni reprezentant Irske in Severne Irske Johhny Carey, ki je igral za Saint Hames Gate in Manchester United, v vlogi trenerja pa se preizkusil pri Evertonu, Leytonu in Nottingham Forestu.

Leta 1996 je italijanska smučarka Deborah Compagnoni je v Sierri Nevadi postala svetovna prvakinja v veleslalomu. Druga je bila Švicarka Karin Roten, tretja pa Nemka Martina Ertl. Najboljša slovenska smučarka je bila Urška Hrovat na 11. mestu.

Leta 2005 je v 87. letu starosti v Zagrebu umrl Mladen Delić, doajen hrvaškega in jugoslovanskega športnega novinarstva, ki je širši javnosti ostal v spominu kot temperamentni radijski in TV-reporter, še posebno pa po svojem simpatičnem vzkliku "Ljudi moji, je li to moguće". Kot novinar je Mladen Delić opravil več kot 1.500 prenosov iz 36 držav, poročal s 13 olimpijskih iger, sedmih svetovnih nogometnih prvenstev in mnogo drugih športnih dogodkov.

Leta 2007 je slovenska smučarska tekačica Petra Majdič na svetovnem prvenstvu v Saporu po infarktnem finišu osvojila srebro v klasičnem šprintu, kar je bila prva medalja za Slovenijo na največjih tekmovanjih v smučarskih tekih.

Rodili so se:

1940 – nekdanji škotski nogometaš Denis Law

1949 – nekdanji avstrijski dirkač Niki Lauda

1950 – nekdanji ameriški košarkar Julius Erving

1955 – nekdanji škotski nogometaš Andy Gray

1959 – nekdanji slovenski nogometaš Vlado Šajn

1963 – nekdanji fidžijski golfist Vijay Singh

1964 - nekdanji slovenski nogometaš Roman Bengez

1965 – nekdanji ameriški hokejist Pat LaFontaine

1969 – nekdanji belgijski nogometaš Marc Wilmots

1969 – nekdanji danski nogometaš Brian Laudrup

1970 - nekdanji slovenski nogometaš Roman Plesec

1972- nekdanji slovenski nogometaš Bojan Onič

1972 – nekdanji ameriški teniški igralec Michael Chang

1973 – nekdanji gruzijski nogometaš Shota Arveladze

1973 – nekdanji brazilski nogometaš Juninho Paulista

1977 – nekdanji švicarski nogometaš Hakan Yakin

1979 – nekdanji avstralski nogometaš Brett Emerton

1986 – ameriški košarkar Rajon Rondo

1990 – slovenski nogometaš Vedran Vinko