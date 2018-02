[video: 61828 / ]

… leta 2010 se dan na olimpijskih igrah v Vancouvru za nekdanjo slovensko smučarsko tekačico Petro Majdič ni začel obetavno. Drama v Whistlerju se je začela na dan tekme v klasičnem šprintu na jutranjem ogrevanju. Majdičeva je na spustu v poledenelem ovinku zapeljala s proge, padla v globoko jamo in se huje poškodovala.

Zdelo se je, da je njenih nastopov na šprintu konec, še preden so se začeli. A imela je drugačne načrte. Kljub hudim bolečinam, ki niso pustile ravnodušnega nikogar, so ji odgovorni v tekmovanju dovolili nastopiti. V kvalifikacijah je nastopila na repu nastopajočih, v nadaljnje boje se je takrat 30-letna tekačica uvrstila z 19. rezultatom.

V četrtfinalu je bila suverena, v polfinalu pa je bila razsežnost njene poškodbe vse bolj vidna. Kot srečna poraženka se je uvrstila v finale, tam pa z železno voljo ciljno črto prečkala kot tretja in se nemočno zgrudila. Petro Majdič je zdravniško osebje po tretjem mestu takole odneslo iz ciljne arene, v kateri se je zgrudila v bolečinah. Foto: Reuters

"Dosegli smo vse," so bile njene prve besede po osvojenem bronastem olimpijskem odličju, o katerem je dejala: "Ta kolajna je zame kot zlata, posuta z diamanti. Zdržati tri ure tako bolečino in še teči je nekaj neverjetnega. V takih okoliščinah kolajne nisem pričakovala, sem pa si jo močno želela."

Poznejši pregledi so pokazali, da se je na zmagovalni oder olimpijskih iger povzpela s kar štirimi zlomljenimi rebri, eno od zlomljenih reber pa je predrlo popljučnico in zrak je začel iz pljuč uhajati v prsno votlino.

Na zmagovalnem odru je bila pod budnim očesom spremljevalnega osebja. Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja je postala Norvežanka Marit Bjoergen, drugo mesto pa je pripadlo Poljakinji Justini Kowalczy. Na podelitev odličij je Majdičeva prišla s cevko, ki so ji jo vstavili v medrebrni prostor, in s pomočjo spremljevalnega osebja, po svečanosti pa so jo s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Vancouver.



Majdičeva si je za hrabrost v Vancouvru priborila prestižno nagrado Terryja Foxa za najbolj pogumno in požrtvovalno športnico.

Zgodilo se je še …

Leta 1962 je pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain v dresu Philadelphia Warriors na tekmi s St. Louis Hawks dosegel 67 točk. Dva tedna zatem, 2. marca, je ob zmagi nad New York Knicks dosegel kar 100 točk, kar je še danes rekord.

Leta 1974 je v stampedu na nogometnem štadionu Zamalek v Kairu umrlo 49 ljudi. Nesrečni dogodek se je pripetil pred prijateljsko tekmo med domačim klubom Zamalek SC in Dukla Praga.



Leta 1998 so ameriške hokejistke v finalu olimpijskih iger premagale Kanadčanke in osvojile prvo olimpijsko zlato.

Leta 2005 je v 70. letu starosti umrl sloviti argentinski nogometni reprezentant Omar Sivori, ki je igral za River Plate in Juventus, leta 1961 pa bil izbran za evropskega igralca leta. Nekaj nastopov je zbral tudi v italijanski reprezentanci.

Leta 2006 so na mesto selektorja makedonske nogometne članske reprezentance uradno imenovali Srečka Katanca.

Leta 2007 je najboljši slovenski profesionalni boksar Dejan Zavec v Magdeburgu postal prvak Evropske unije v velterski kategoriji do 66,7 kilograma. Naslovoma prvaka po združenjih IBF in WBO je Ptujčan tako dodal še tretji šampionski pas, potem ko je z večjim številom doseženih točk po 12 rundah in enoglasni sodniški odločitvi premagal Francoza Nicolasa Guisseta.

Leta 2008 je smučarski skakalec Jernej Damjan na tekmi za svetovni pokal v Willingenu dosegel skočil na drugo mesto, tik za Norvežana Björna Einarja Romörna.

Leta 2011 je najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze na svetovnem prvenstvu v Garmisch-Partenkirchnu osvojila zlato veleslalomsko kolajno. Za devet stotink sekunde je bila hitrejša od najbližje zasledovalke Italijanke Federice Brignone.

Leta 2011 je Nogometna zveza Slovenije na volilni skupščini za novega predsednika pričakovano potrdila Aleksandra Čeferina, ki je bil po odstopu od kandidature Tugomirja Frajmana edini kandidat za predsedniški stolček.

Rodili so se:

1919 – pokojni ameriški teniški igralec Joe Hunt

1958 – nekdanji nogometaš Sovjetske zveze Sergej Pavlovič Baltacha

1960 – nekdanji kanadski hokejist Lindy Ruff

1963 – nekdanji ameriški košarkar Michael »Air« Jordan

1966 – nekdanji kanadski hokejist, menedžer Luc Robitaille

1968 – nekdanji italijanski nogometaš Giuseppe Signori

1974 – nekdanji slovenski hokejist Peter Rožič

1975 – nekdanji češki hokejist Václav Prospal

1980 – ameriški košarkar Al Harrington

1980 – nekdanji izraelski nogometaš Klemi Saban

1982 – nekdanji brazilski nogometaš Adriano

1984 – ameriški hokejist Drew Miller

1984 – poljski košarkar Marcin Gortat

1985 – norveški smučarski skakalec Anders Jacobsen

1987 – nogometaš Miral Samardžić

1989 – britanska plavalka Rebecca Adlington

1993 – španski motociklist Marc Márquez