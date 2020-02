Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1979 se je v italijanskem Urbinu rodil eden od najboljših motociklistov vseh časov Valentino Rossi.

Hudomušni Italijan se je motociklistični druščini pridružil pred več kot dvema desetletjema, natančneje 31. marca leta 1996 na VN Malezije, ko je v razredu do 125 ccm sedel na aprilli in že leta 1997 postal svetovni prvak. Sledil je prehod v močnejši razred do 250 ccm, v katerem si je konkurenco pokoril v sezoni 1999.

Doktor, kot se ga je prijel vzdevek, je z novim tisočletjem pristal še v višjem razredu. Med letoma 2001 in 2003 je konkurenco odpravil s hondo, v letih 2004, 2005, 2008 in 2009 pa je prvak v Moto GP postal še z yamaho.

Rossi je v kraljevem razredu štartal na 342 tekmah, bil 198-krat na zmagovalnem odru, kar 89-krat na prvem mestu.

Zgodilo se je še …

Leta 1936 so se končale četrte zimske olimpijske igre v Garmisch-Partenkirchnu, na katerih so bili s sedmimi zlatimi, petimi srebrnimi in tremi bronastimi odličji najuspešnejši Norvežani.

Leta 1970 je nogometna reprezentanca Sudana v finalu afriškega pokala z 1:0 premagala Gano in osvojila naslov afriškega prvaka.

Leta 1971 je pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain v ligi NBA dosegel magično mejo 30 tisoč točk. Ob koncu kariere v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je končal pri 31.419 točkah.

Leta 1984 je pokojni ameriški alpski smučar Bill Johnson na olimpijskih igrah v Sarajevu osvojil zlato v smukaško odličje in tako postal prvi olimpijski prvak v najhitrejši smučarski disciplini, ki ni bil iz Evrope ali, še bolj konkretno, iz alpskih držav. To je bila prva ameriška smukaška zmaga.

Leta 1998 je nekdanji avstrijski alpski smučar Hermann Maier le tri dni po hudem padcu na smuku na olimpijskih igrah v Naganu postal olimpijski prvak v superveleslalomu v Naganu. Srebrni kolajni sta pripadli Švicarju Didieru Cucheju in Avstrijcu Hansu Knaussu.

Leta 2002 je v 89. letu starosti umrl nekdanji nogometni igralec Manchestra Uniteda in Chelsea ter nekdanji selektor angleške reprezentance Walter Winterbottom.

Leta 2005 je komisar lige NHL Gary Bettman po dolgotrajni stavki odpovedal vso sezono 2004/05.

Leta 2013 je argentinski nogometaš Lionel Messi zabil 14. zaporedni zadetek v la ligi in 300. zadetek v 365 tekmah, kolikor jih je takrat odigral za Barcelono.

Rodili so se:

1929 – pokojni avstrijski nogometaš Gerhard Hanappi

1942 – nekdanji teniški igralec in oče teniških igral Venus in Serene Richard Williams

1953 – nekdanji kanadski hokejist Lanny McDonald

1958 – nekdanji ameriški košarkar Herb Williams

1959 – nekdanji ameriški teniški igralec John McEnroe

1964 – nekdanji brazilski nogometaš Bebeto

1967 – nekdanji kanadski hokejist, brat Wayna Gertzkyja Keith Gretzky

1970 – nekdanji italijanski nogometaš Angelo Peruzzi

1973 – nekdanja avstralska atletinja Cathy Freeman

1978 – nekdanja belgijska skakalka v višino Tia Hellebaut

1979 – italijanski motociklist Valentino Rossi

1982 – estonski nogometaš Aleksandr Dmitrijev

1982 – angleški nogometaš Rickie Lambert

1984 – tunizijski plavalec Oussama Mellouli

1985 – angleški nogometaš Simon Francis

1988 – španski nogometaš Diego Capel

1988 – italijanski nogometaš Andrea Ranocchia

1991 – španski nogometaš Sergio Canales

1992 – danski nogometaš Nicolai Boilesen

1994 – nemška teniška igralka Annika Beck

1994 – italijanski nogometaš Federico Bernardeschi

