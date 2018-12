… leta 1998 je švedska alpska smučarka Anja Pärson pripravila eno največjih senzacij v zgodovini svetovnega pokala in zmagala na slalomu v Mammoth Mountainu v ZDA.

Takrat komaj 17-letna smučarka, ki pred tem nikoli ni stala na stopničkah na tekmah svetovnega pokala, si je s štartno številko 36 prvo zmago priborila z odlično drugo vožnjo - po prvi je bila 15.

Do konca kariere – upokojila se je 15. marca 2012 – je Pärsonova dosegla 42 zmag, od teh 18 slalomskih. Dvakrat je osvojila veliki kristalni globus (2004 in 2005), poleg tega pa tri male za veleslalom in po enega za slalom in superkombinacijo.

Z olimpijskih iger ima po eno zlato (slalom v Torinu 2006) in srebrno (veleslalom, Torino 2006) medaljo ter štiri bronaste (slalom v Salt Lake Cityju leta 2002, smuk in kombinacija v Torinu 2006 in kombinacija v Vancouvru 2010), s svetovnih prvenstev pa sedem zlatih, dve srebrni in štiri bronaste medalje.

Danes v slalomu podobno kot svoj čas Pärsonova prevladuje mlada ameriška smučarka Mikaela Schiffrin, ki počasi svojemu repertoarju dodaja hitri disciplini in stopa po poti slavne Švedinje.

Zgodilo se je še:

Leta 1938 je bil odprt štadion Nacional de Chile, ki sprejme 66.650 navijačev. Arhitektura objekta je podobna kot pri Olimpijskem štadionu v Berlinu, gostil pa je tekme svetovnega prvenstva leta 1962.

Leta 1961 je Nizozemec Anton Geesink postal prvi Nejaponec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v judu.

Leta 1965 se je rodila Katarina Witt, največja zvezdnica umetnostnega drsanja. Za takratno Vzhodno Nemčijo je osvojila zlati olimpijski medalji v Sarajevu leta 1984 in Calgaryju štiri leta pozneje. Na svetovnih prvenstvih je slavila štirikrat (1984, 1985, 1987 in 1988), na evropskih pa šestkrat.

Leta 1995 je telovadec Aljaž Pegan na drogu z oceno 9,812 zmagal na tekmi za veliko nagrado Züricha.

Leta 1997 je takratni brazilski minister za šport Pele obiskal London, da bi prisostvoval svečanosti, na kateri ga je kraljica Elizabeta povišala v viteza.

Leta 2000 je v Ljubljani v 63. letu po dolgotrajni bolezni umrl legendarni radijski reporter Franci Pavšer. Posebej nepozabni so bili njegovi prenosi tekem v alpskem smučanju, ko je znal na poseben način opisati zmagoslavne trenutke Bojana Križaja, Roka Petroviča in drugih junakov snežnih strmin. Športne dogodke je spremljal od leta 1962 do upokojitve leta 1998.

Leta 2003 je brazilski nogometni matador Ronaldo na derbiju med madridskima kluboma Real in Atletico (2:0), za "kraljevi" klub dosegel najhitrejši zadetek v španski prvi ligi, in sicer samo 16 sekund po začetnem udarcu.

Rodili so se:

1923 – pokojni hrvaški nogometaš Stjepan Bobek

1950 – nekdanji kubanski atlet Alberto Juantorena

1953 – nekdanji avstrijski alpski smučar Franz Klammer

1960 – nekdanji ruski hokejist Igor Larionov

1965 – nekdanja nemška umetnostna drsalka Katarina Witt

1970 – nekdanji francoski nogometaš Christian Karembeu

1977 – nekdanji poljski smučarski skakalec Adam Malysz

1981 – španski nogometaš David Villa

1982 – ganski nogometaš Michael Essien

1985 – madžarski plavalec Laszlo Cseh