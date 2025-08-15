Hud incident na Norveškem: Rusi napadli jez in dvignili zapornice

Ruski hekerji so vdrli v računalniške sisteme hidroelektrarne Bremanger na zahodu Norveške, prevzeli nadzor nad zapornicami jeza in jih dvignili, da je skozi jez več ur nenadzorovano odtekala voda, je razkrila norveška varnostna obveščevalna služba.

Za dogodek so uradno obtožili Rusijo

Kot je na tiskovni konferenci norveške varnostne obveščevalne službe ta teden dejala njena direktorica Beate Gangås, so že od prve prijave incidenta, ki se je zgodil 7. aprila letos, sumili, da bi bili lahko z njim povezani ruski oz. proruski hekerji, ki delujejo po navodilih Moskve, zdaj pa so v to tudi prepričani.

Katera od ruskih hekerskih skupin je po ugotovitvah norveških obveščevalcev odgovorna za sabotažo jeza hidroelektrarne Bremanger, sicer še ni znano.

Storilci so po navedbah Beate Gangås v enem od kanalov komunikacijske aplikacije Telegram objavili triminutni videoposnetek izvedbe kibernetskega napada, na katerem je bil vodni žig ene od ruskih oz. proruskih hekerskih združb.

Voda je nenadzorovano odtekala štiri ure

Sabotaža hidroelektrarne Bremanger, med katero so storilci na daljavo dvignili zapornice na jezu, je povzročila štiriurno nenadzorovano odtekanje vode z volumnom 500 litrov na sekundo, so razkrili norveški obveščevalci.

Lokacija jeza, ki so ga sabotirali ruski hekerji Foto: Google Zemljevidi

Nevarnosti za poplavo v bližnjem mestu Svelgen na srečo ni bilo, saj je bil nivo vode tako v reki Riseelva kot v jezeru prenizek.

Ali Rusija s tem kaže zobe?

Norveški obveščevalci so sicer že večkrat opozarjali, da bi Norveška elektroenergetska infrastruktura, predvsem njene hidroelektrarne, ki proizvedejo večino električne energije na Norveškem, lahko postala tarča vzhodne sosede. Norveška in Rusija si delita 198 kilometrov dolgo mejo.

Beate Gangås je v sredo medtem dejala, da je bil incident v Bremangerju najverjetneje prikaz tega, kaj vse zmorejo ruski oz. proruski hekerji, in operacija, katere namen je bil sejanje strahu in kaosa med prebivalstvom Norveške.

"V zadnjem letu smo zaznali opazne spremembe v delovanju proruskih kibernetskih akterjev. Naša vzhodna soseda postaja nevarnejša," je dodala.