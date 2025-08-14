Po daljšem obdobju ugibanja, kako dolgo bodo oblasti v Moskvi ruskim državljanom in državljankam še dopustile razmeroma neovirano komuniciranje prek šifriranih aplikacij WhatsApp in Telegram, je zdaj jasno, da se temu dokončno izteka čas. Uporabniki obeh aplikacij v Rusiji so ta teden začeli poročati o nedelovanju določenih načinov komunikacije, iz ameriškega podjetja Meta, starševske družbe WhatsAppa, pa so zdaj sporočili, da si Rusija prizadeva povsem blokirati njihovo aplikacijo.

Ruski regulator medijev in interneta Roskomnadzor je v sredo potrdil sume uporabnikov in uporabnic Telegrama in WhatsAppa v Rusiji, da je nekaj močno narobe z delovanjem obeh aplikacij.

WhatsApp ima v Rusiji po navedbah podjetja Meta več kot sto milijonov uporabnikov. Foto: Reuters

Roskomnadzor je namreč sporočil, da omejuje klice v obeh aplikacijah. Za to so se po navedbah regulatorja odločili zaradi boja proti kriminalu in terorizmu. Ponovili so tudi pretekle obtožbe ruskih oblasti, da obe aplikaciji zaradi šifriranja komunikacij ruskim državljanom omogočata tako rekoč neovirano dogovarjanje o kriminalnih aktivnostih ter "vključevanje v teroristične in sabotažne dejavnosti".

Z ruskega ministrstva za digitalni razvoj so v sredo medtem sporočili, da bosta obe aplikaciji ponovno pridobili popolno funkcionalnost, torej tudi možnost opravljanja telefonskih klicev, ko njihovi razvijalci začnejo upoštevati rusko zakonodajo.

Telegram je ena najbolj priljubljenih komunikacijskih aplikacij ta hip. Foto: Guliverimage

Uporabniki aplikacije Telegram na ruskih družbenih omrežjih že od 11. avgusta poročajo, da glasovni klici sploh ne delujejo več, uporabniki WhatsAppa pa tarnajo, da med klici slišijo hreščanje in "kovinske" zvoke.

Meta: Rusija si prizadeva za popolno blokado WhatsAppa

Iz ameriškega podjetja Meta, ki bdi nad komunikacijsko aplikacijo WhatsApp – ta ima v Rusiji po zadnjih podatkih več kot sto milijonov uporabnikov in je ena najbolj priljubljenih aplikacij v državi –, pa so za Reuters zdaj potrdili, da si Kremelj prizadeva za popolno blokado njihovih storitev v Rusiji.

"WhatsApp je zasebna in šifrirana aplikacija, s tem pa kljubuje poskusom najrazličnejših vlad, da bi kršile pravice uporabnikov do varne komunikacije. Zaradi tega jo v Rusiji tudi poskušajo odvzeti več kot sto milijonom uporabnikom. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bo aplikacija še naprej na voljo uporabnikom vsepovsod, tudi v Rusiji," so obljubili v podjetju Meta.

Zakaj gredo aplikacije, ki šifrirajo pogovore uporabnikov, v nos oblastem v Moskvi

Ruske oblasti aplikacijam tujega izvora – ne zgolj komunikacijskim, temveč vsem, ki kakorkoli obdelujejo ali shranjujejo podatke o uporabnikih – že dlje očitajo nespoštovanje ruske zakonodaje, ki razvijalcem tovrstnih storitev nalaga obvezo, da morajo ruskim oblastem kadarkoli omogočiti vpogled v vse podatke (o uporabnikih), ki jih obdelujejo.

Pri aplikacijah, ki podpirajo tako imenovano šifriranje end-to-end, torej na relaciji uporabnik–uporabnik, kar pomeni, da lahko vsebino komunikacije vidijo le uporabniki, ki sodelujejo v njej, je morebitno vladno vohljanje po vsebini komunikacij medtem tako rekoč onemogočeno.