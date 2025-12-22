Na Brezovici bodo začeli graditi Montessori učni center

Na Brezovici bo v prihodnjih letih zrasel nov Montessori učni center, ki bo združeval zasebni vrtec in osnovno šolo po načelih pedagogike Montessori, so sporočili z občine. Zasebni vrtec in družinski center se bosta predvidoma odprla že septembra 2026, osnovna šola pa naj bi prve učence sprejela v šolskem letu 2028/29.

Projekt Montessori učnega centra, v okviru katerega bo istoimenski zavod skupaj z občino gradil novo zasebno osnovno šolo in vrtec po načelih Montessori pedagogike, sta danes na novinarski konferenci predstavila župan Brezovice Metod Ropret ter ustanovitelj in generalni direktor Montessori učnega centra Miha Kranjc.

Gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki bo združil sodoben arhitekturni pristop, posebna pedagoška načela, javno dostopne vsebine in vključujočo skupnostno vizijo. "Objekt bo grajen po mednarodnih smernicah za Montessori arhitekturo, program pa temelji na načelih pedagogike Montessori, dopolnjene z elementi slovenskega kurikuluma in skandinavskega modela. Poudarek bo na medgeneracijskem sodelovanju, soustvarjanju in razvoju celostne osebnosti otrok," so zapisali na občini.

Vizija Montessori učnega centra je namreč vzpostavitev odprtega in vključujočega prostora, kjer se otrok razvija kot celostna osebnost – v okolju, ki spodbuja raziskovanje, samostojnost, odgovornost, sodelovanje in notranjo motivacijo. Poslanstvo centra je ustvariti prostor, kjer otrok ni prilagojen šoli, temveč je šola prilagojena otroku, so še dodali.