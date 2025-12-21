Ukrajinska obveščevalna služba: ruski vojaki zaradi lakote posegajo po kanibalizmu

Ukrajinske vojaške obveščevalne službe trdijo, da naj bi med ruskimi vojaki na nekaterih delih fronte zaradi pomanjkanja hrane prihajalo celo do kanibalizma. Trditve temeljijo na domnevno prestreženih radijskih sporočilih in poročilih s terena, poroča britanski tabloid Daily Star.

Portal navaja, da so ukrajinske sile v regiji Zaporožje prestregle skrb vzbujajoče radijsko sporočilo, v katerem naj bi ruski vojak govoril o tem, da so razmere na fronti tako nevzdržne, da "bodo začeli jesti drug drugega". Po navedbah vira naj bi dejal tudi: "Že iščemo nekoga mlajšega. Naostril sem nože, vseeno mi je, koga bom rezal. Samo jesti hočem."

Trditve temeljijo na prestreženih sporočilih

Ukrajinska vojaška obveščevalna agencija GUR trdi, da kanibalizem med ruskimi enotami postaja vse pogostejši, kar opisujejo kot skrajno barbarsko prakso. Po njihovih navedbah se ruske sile zaradi hudih zimskih razmer in resnega pomanjkanja oskrbe vse težje prebijajo skozi razmere na bojišču. "Zaradi pomanjkanja hrane okupatorji ostrijo nože in se pripravljajo, da bodo pojedli mlajše soborce," so sporočili iz GUR.

Ukrajinska stran ob tem opozarja tudi na domneven primer iz letošnjega junija, ko naj bi ruski vojak več tednov jedel dele telesa umrlega soborca, ki jih je postopoma rezal in shranjeval. Te navedbe neodvisno niso bile potrjene.

Ukrajina poudarja razliko v ravnanju z ujetniki

Ob tem so v ukrajinski obveščevalni službi še dodali, da so ruski vojni ujetniki v Ukrajini redno oskrbovani s tremi obroki dnevno, s čimer so želeli poudariti razliko v obravnavi.

Medtem se spopadi na terenu nadaljujejo. Ukrajina v regiji pospešeno gradi in utrjuje nove obrambne linije, da bi preprečila nadaljnje rusko napredovanje. Ukrajinski obrambni minister Denis Šmihal je dejal, da se obrambni sistemi "nenehno gradijo in krepijo".

Na družbenih omrežjih so se v zadnjih dneh pojavili tudi posnetki, ki naj bi prikazovali ruske tanke, zaščitene z ladijskimi kovinskimi kontejnerji. Posnetke naj bi z droni zajele ukrajinske sile, ki trdijo, da gre za improviziran poskus dodatne zaščite pred napadi.