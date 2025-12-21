Kremelj je danes zanikal možnost tristranskih mirovnih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in ZDA, kar je v soboto pred pogovori v Miamiju omenjal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Je pa ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah tujih tiskovnih agencij pripravljen na pogovore s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom, kar Pariz pozdravlja.

Ruski odposlanec Kiril Dmitrijev je v soboto prispel v Miami, kjer so se zbrali tudi ukrajinski in evropski predstavniki za nova pogajanja o končanju vojne v Ukrajini, ki jih vodita ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Zelenski je v soboto dejal, da je Washington predlagal tudi tristranski format pogovorov z udeležbo Ukrajine, Rusije in ZDA. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomenilo prva neposredna pogajanja Moskve in Kijeva po pol leta.

"Za zdaj ni nihče resno razpravljal o tej pobudi, in kolikor vem, to ni niti v pripravi," je na omenjene navedbe po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes odgovoril svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

Zelenski: Lahko bi sodelovali tudi evropski odposlanci

Zelenski je v svoji izjavi omenil še, da bi na takšnih tristranskih pogovorih lahko sodelovali tudi evropski odposlanci. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, sicer trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da je Putin pripravljen na pogovore s francoskim predsednikom Macronom. Putin po njegovih besedah verjame, da če obstaja obojestranska politična volja, so lahko takšni pogovori le pozitivno obravnavani, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Peskov se je s tem odzval na petkovo izjavo Macrona, da bi bilo za Evropo in Ukrajino koristno, če bi se ponovno pogovorili s Putinom, da bi se lahko neposredno vključili v razpravo. "Sicer pa se med seboj pogovarjamo s pogajalci, ki se bodo sami pogajali z Rusi. To ni optimalno," je dejal francoski predsednik.

Francija pozdravila srečanje Putina z Macronom

Francosko predsedstvo je danes pozdravilo pripravljenost Putina na srečanje z Macronom. "Dobrodošlo je, da je Kremelj javno soglašal s to pobudo. V prihodnjih dneh se bomo odločili, kako je najboljše postopati naprej," so po poročanju AFP sporočili iz Elizejske palače.

Prejšnji konec tedna so o mirovni rešitvi za Ukrajino v Berlinu razpravljali Ukrajinci, Američani in Evropejci, v Miamiju pa nameravajo ameriški pogajalci rezultate iz Berlina posredovati ruskim predstavnikom. Ruski pogajalec Dmitrijev je pogovore po prvem krogu označil za konstruktivne.

Ušakov je danes povedal, da se bo Dmitrijev po pogovorih v Miamiju "vrnil v Moskvo, poročal in nato bomo razpravljali o naslednjih korakih".

Predstavniki Ukrajine in Rusije so imeli neposredne pogovore nazadnje julija v Istanbulu. Ti so privedli do izmenjave zapornikov, drugega napredka pa ni bilo.

Ruska komisarka za človekove pravice Tatjana Moskalkova je danes za Ria Novosti povedala, da se je skupina civilistov iz Ukrajine vrnila v Rusijo, Moskva pa je omogočila odhod nekaj Ukrajincev iz ruskega dela pokrajine Herson, navaja španska tiskovna agencija EFE.