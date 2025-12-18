Danska vlada namerava prepoved zakrivanja obraza v javnosti razširiti tudi na šole in univerze, je danes sporočil danski minister za priseljevanje in integracijo Rasmus Stoklund. V državi od leta 2018 v javnosti ni dovoljeno nositi muslimanskih oblačil, kot je burka, in tančice nikab, pri katerih imajo muslimanke zakrit obraz.

"Za burke, nikabe in druga oblačila, ki zakrivajo obraz, ni prostora v danskih učilnicah," je v sporočilu za javnost sporočil Stoklund. Dodal je, da bi že veljavno prepoved nošenja teh oblačil na javnih krajih morali uveljaviti tudi v izobraževalnih ustanovah. Predlog zakona naj bi vlada vložila v parlament februarja prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zagovorniki človekovih pravic prepoved kritizirajo zaradi diskriminacije in kršitve tako svobode veroizpovedi kot tudi pravice žensk do izbire.

Podporniki na drugi strani trdijo, da omogoča muslimanom priseljenskega porekla boljšo integracijo v dansko družbo.

Stoklund je danes še dejal, da želijo z zakonom poslati zelo jasno sporočilo zlasti dekletom in ženskam iz priseljenskih okolij, da jih podpirajo v njihovem boju proti kulturi časti in zastarelim normam.

Zakonska prepoved zakrivanja obraza sicer na Danskem ne velja samo za burke in nikabe, ampak tudi za balaklave, smučarske maske, ki pokrivajo celoten obraz, obrazne maske in lažne brade. Niso pa prepovedane zaščitne maske, prav tako so izjema zimska oblačila, kot so rute in šali, ter pustne oz. karnevalske maske. Za kršitve so predvidene globe.

V Evropi je pretekli teden avstrijski parlament z novim šolskim letom dekletom, mlajšim od 14 let, prepovedal nošenje islamskih naglavnih rut v šolah.