Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
14.01

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Avstrijski poslanci podprli prepoved nošenja naglavnih rut v šolah

hidžab, naglavna ruta | V Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je konservativna vlada zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic. Po njenih ocenah se je število muslimank, mlajših od 14 let, v avstrijskih šolah od leta 2019 povečalo s tri tisoč na 12 tisoč. | Foto Guliverimage

V Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je konservativna vlada zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic. Po njenih ocenah se je število muslimank, mlajših od 14 let, v avstrijskih šolah od leta 2019 povečalo s tri tisoč na 12 tisoč.

Foto: Guliverimage

Avstrijski parlament je danes z veliko večino sprejel zakon, ki bo z novim šolskim letom dekletom, mlajšim od 14 let, prepovedoval nošenje islamskih naglavnih rut v šolah. Proti so glasovali le poslanci Zelenih, ki menijo, da je zakon v nasprotju z ustavo in da ga bo ustavno sodišče razveljavilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Da je zakon diskriminatoren, ker zadeva islamsko naglavno ruto, trdijo organizacije za človekove pravice in pravniki. Z njegovo uveljavitvijo bi se lahko po njihovem mnenju delitve v družbi poglobile, prav tako stereotipi o muslimanih, podžgala bi se lahko tudi islamofobija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Število muslimank se je v šolah zelo povečalo

V Avstriji, kjer v zadnjih letih narašča nenaklonjenost do priseljencev, zlasti do muslimanov, je konservativna vlada zakon zagovarjala v imenu zaščite deklic in najstnic. Po njenih ocenah se je število muslimank, mlajših od 14 let, v avstrijskih šolah od leta 2019 povečalo s tri tisoč na 12 tisoč.

Prvi poskus prepovedi, ki jo je leta 2019 skušala doseči takratna avstrijska vlada, je leto kasneje zavrnilo ustavno sodišče, ki je zakon označilo za diskriminatoren. Trenutna vlada, v kateri so ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos, je prepričana, da bo zakon tokrat obveljal, saj meni, da je v skladu z ustavo.

Prepoved bo v šolah začela veljati prihodnje leto septembra

Ministrica za družino, mlade, EU in integracijo Claudia Plakolm je ob predstavitvi zakona povedala, da bo prepoved v šolah začela veljati septembra 2026, torej v šolskem letu 2026/2027.

V uvodni fazi, ki se bo začela februarja, bodo učiteljem in otrokom pojasnili nova pravila. Če bodo od septembra dekleta v šoli kljub prepovedi nosila naglavno ruto, se bodo morali učitelji pogovoriti z njihovimi starši. V primeru ponavljajočih se kršitev je zagrožena globa od 150 do 800 evrov.

V Avstriji že od konca leta 2017 velja prepoved nošenja burk in nikaba, ki zakrivata obraz.

