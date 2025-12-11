Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
9.50

preiskava škoda otroci gasilci šola požar

Zagorelo v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, na delu 80 gasilcev

Na. R.

Ne vedo še točno, zakaj je zagorelo. Fotografija je simbolična.

Ne vedo še točno, zakaj je zagorelo. Fotografija je simbolična.

Foto: Ana Kovač

Vzrok požara, ki je ponoči izbruhnil v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, še ni znan, poškodovan pa je velik del objekta. Za napako bi bila lahko kriva električna napeljava, je povedal poveljnik tolminske gasilske zveze Miha Vencelj, poroča Delo.

Zagorelo je v telovadnici, okoliščine požara pa ob prisotnosti policije in preiskovalcev še ugotavljajo.

Poškodovan je velik del šole, med drugim fitnes, garderobe in prostori za učenje. 

V intervenciji je sodelovalo 80 gasilcev iz šestih gasilskih enot, in sicer iz PGD Most na Soči, Tolmin, Gorenja Trebuša, Ponikve, Kobarid in Kneža.

Odpovedali pouk za nekatere učence

V šoli čakajo na forenzike in sodnega izvedenca, pouk za otroke 6. in 9. razreda pa danes odpade, je za radio Primorski val povedala ravnateljica Mojca Florjančič. Pouk razredne stopnje poteka normalno, saj je v ločeni stavbi, še poroča Delo.

Župan Občine Tolmin Alen Červ je sporočil, da se bodo dopoldne skupaj s policijo in pristojnimi strokovnjaki odpravili na kraj požara, kjer bodo predvidoma ocenili tudi škodo, ki je nastala na objektu.

