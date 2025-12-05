Na predvečer svojega goda je več mest in krajev obiskal Miklavž. V središče Ljubljane se je spustil s tirno vzpenjačo do Krekovega trga, nato pa se s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Dogodek, poln otroškega smeha, svetlobnega blišča in prazničnega vzdušja, je eden najbolj pričakovanih trenutkov v Ljubljani – prava čarobna uvertura v veseli december!

Dobri Miklavž je številne otroke razveselil v Ljubljani. Spremljala ga je pravljična povorka parkljev, angelov in vragov. Skupaj so se odpravili do Prešernovega trga, kjer je Miklavž zbrane obiskovalce nagovori in simbolično "odprl" praznični december v mestu.

Foto: Gaja Hanuna Angeli so pridne otroke obdarovali s piškoti, sadjem in bonboni,...

Foto: Gaja Hanuna

...parklji in vragi pa so nagajivo strašili poredne.

Foto: Gaja Hanuna Miklavž ali sv. Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke večinoma 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.

