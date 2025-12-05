Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., Foto in video: Gaja Hanuna

Petek,
5. 12. 2025,
16.30

Ljubljana obdarovanje otroci miklavževanje Miklavž

Petek, 5. 12. 2025, 16.30

0 minut

Miklavž se je v mesto spustil s tirno vzpenjačo in pozdravil obiskovalce #foto

Avtorji:
K. M., Foto in video: Gaja Hanuna

Prihoda Miklavža se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Prihoda Miklavža se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Foto: Gaja Hanuna

Na predvečer svojega goda je več mest in krajev obiskal Miklavž. V središče Ljubljane se je spustil s tirno vzpenjačo do Krekovega trga, nato pa se s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Dogodek, poln otroškega smeha, svetlobnega blišča in prazničnega vzdušja, je eden najbolj pričakovanih trenutkov v Ljubljani – prava čarobna uvertura v veseli december!

Dobri Miklavž je številne otroke razveselil v Ljubljani. Spremljala ga je pravljična povorka parkljev, angelov in vragov. Skupaj so se odpravili do Prešernovega trga, kjer je Miklavž zbrane obiskovalce nagovori in simbolično "odprl" praznični december v mestu.

Angeli so pridne otroke obdarovali s piškoti, sadjem in bonboni,...

Miklavžev sprevod Ljubljana | Foto: Gaja Hanuna Foto: Gaja Hanuna

...parklji in vragi pa so nagajivo strašili poredne.

Miklavžev sprevod Ljubljana | Foto: Gaja Hanuna Foto: Gaja Hanuna Miklavž ali sv. Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke večinoma 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.

Več utrinkov z dogodka si poglejte v spodnji fotogaleriji. 

Ljubljana obdarovanje otroci miklavževanje Miklavž
