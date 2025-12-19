Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
P. P.

Ljubljana trubači harmonika protest

Kljub Jankovićevi prepovedi napovedujejo shod harmonikarjev v Ljubljani

Harmonika | Glasbenike so organizatorji pozvali, naj se shoda udeležijo v narodnih nošah. | Foto Mediaspeed

Glasbenike so organizatorji pozvali, naj se shoda udeležijo v narodnih nošah.

Foto: Mediaspeed

Ljubljanski mestni svetniki so po zgražanju ljudi zaradi nastopov trubačev v središču mesta na ponedeljkovi seji sprejeli sklep, ki ga je predlagal župan Zoran Janković, po katerem se do konca decembra prepove spontane ulične nastope z glasbenimi inštrumenti. Kljub prepovedi pa se 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti, sredi Ljubljane obeta vseslovenski shod harmonikarjev.

Pobudnik shoda harmonikarjev na Prešernovem trgu je Silvo Mesojedec, novomeški občinski svetnik in koordinator civilne iniciative za Dolenjsko. Za spletno Družino je povedal, da se mu je zamisel rodila med obiskom praznično okrašene Ljubljane. Takrat ga je zabolelo srce, ko je videl, "da v srcu naše prestolnice slovenska glasba komajda še najde svoj prostor". 

Mesojedec je dejal, da verjame, da je prav njegova pobuda vplivala na ponedeljkovo sprejetje sklepa ljubljanskega mestnega sveta – da torej povod za prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti niso bili trubači, temveč za 26. decembra napovedani vseslovenski shod harmonikarjev. 

Podal prijavo za shod v podporo slovenski glasbi

"Vendar sem danes na Policijski postaji Center oddal prijavo za shod v podporo slovenski glasbi, ki bo prav na dan samostojnosti in enotnosti. Torej v tem primeru ne bo šlo za spontani nastop, ki bi kršil sklep ljubljanskega mestnega sveta," je za Družino v torek povedal Mesojedec in dodal: "Shod je ustavno zagotovljena pravica, za kar ne potrebujemo dovoljenja lokalne oblasti, jo pa moramo o shodu obvestiti. In to bom tudi storil."

Na družbenem omrežju Facebook se je oglasil tudi Andrej Peterle, koordinator stranke Glas upokojencev, ki je potrdil, da bo shod slovenskih glasbenic in glasbenikov potekal kljub prepovedi.

Za osrednje zbirališče določili Prešernov trg

Sklep mestnega sveta se nanaša na vsa preglasna glasbila in spontane, nenapovedane glasbene nastope, ki niso v okviru decembrskih prireditev. Nadzor nad upoštevanjem sklepa upravlja občinski inšpektorat, globa za kršitev pa znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega. V sredo so tako v središču Ljubljane lahko zapeli le tisti brez kakršnekoli spremljave glasbil. 

Prepoved velja za središče mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradetskega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa po novem prepovedani.

Osrednje zbirališče harmonikarjev na praznik dneva samostojnosti in enotnosti je predvideno na Prešernovem trgu, kjer velja sklep o prepovedi spontanih nastopov z glasbili. Organizator si želi, da "se zvoki domače glasbe – polke in valčka – kot val razširijo po vseh ulicah in trgih prazničnega središča Ljubljane. Ne gre za formalni nastop, ampak za spontano dejanje ponosa, zato so vabljeni vsi, da se s svojim glasbilom preprosto pridružijo in zaigrajo," je dodal.

S pesmijo bi obeležili vse naše pokrajine in narečja

Mirnopečan Leopold Pungerčar, nečak enega najbolj znanih slovenskih harmonikarjev Lojzeta Slaka je v Družini pojasnil, kako si je zamislil nastop harmonikarjev: "Želel bi, da s pesmijo obeležimo vse naše pokrajine in narečja, tako da se bomo dotaknili pesmi iz vseh naših delov Slovenije. Imamo zelo bogato glasbeno dediščino, ki so jo zapustili naši veliki glasbeni ustvarjalci. Slovenska beseda in glasba ter slovenski jezik so naše največje bogastvo, s katerimi lahko interpretiramo našo zgodovino in prihodnost vseh generacij slovenskega naroda."

Ljubljana trubači harmonika protest
