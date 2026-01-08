Številni francoski kmetje so se danes s traktorji odpravili v Pariz, kjer na protestu nasprotujejo sporazumu med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O sporazumu bodo članice EU predvidoma odločale v petek.

Na ducate traktorjev je v okviru protesta, ki ga organizira sindikat Podeželska konfederacija, še pred zoro doseglo francosko prestolnico in zapeljalo po pariških ulicah, pri čemer so nekateri dosegli tudi Eifflov stolp in Slavolok zmage, poroča AFP.

"Dejali smo, da bomo prišli v Pariz, tukaj smo," je dejal Ludovic Ducloux iz omenjenega sindikata.

Predsednik sindikata Bertrand Venteau je za AFP dejal, da nameravajo kmetje mirno protestirati pri pariških znamenitostih, tudi če to pomeni, da jih bodo pridržali. Foto: Reuters

Tiskovna predstavnica francoske vlade Maud Bregeon je v pogovoru za radio France Info opozorila pred nezakonitimi dejanji in dejala, da francoske oblasti dogajanja "ne bodo mirno gledale".

Na protestu v bližini mesta Bordeaux je po podatkih lokalnih oblasti medtem okoli 40 kmetijskih vozil blokiralo dostop do skladišča goriva, še poroča AFP.

EU: Varovalk je dovolj

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po srečanju ocenil, da trgovinski sporazum ustrezno naslavlja skrbi evropskega kmetijskega sektorja. Med drugim je izpostavil varovalke za zaščito evropskega kmetijskega trga pred negativnimi učinki sporazuma, nadzorne ukrepe ter mehanizem za pomoč kmetom v primeru kriz v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna EU.

Slovenska kmetijska ministrica Mateja Čalušić je po srečanju izrazila prepričanje, da so omenjene varovalke dovolj močne. Glede vpliva trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem, ki pred podpisom potrebuje še podporo članic Unije, je ocenila, da je Slovenija izredno majhen trg in da se pričakuje manjši vpliv na gospodarstvo in kmetijstvo.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Decembra 2024 sklenjeni sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom predvideva postopno znižanje carin na uvoz ključnih industrijskih in več agroživilskih proizvodov iz EU v Južno Ameriko. Južnoameriški kmetje bodo med drugim v EU lažje izvažali govedino, perutnino in sladkor, a bo trgovina s temi dobrinami zaščitena s kvotami in posebnimi ukrepi. Podpis je bil sprva predviden za konec septembra, vendar so ga zaradi nezadostne podpore med članicami Unije preložili. Če bo v petek prejel zadostno podporo, bi ga lahko podpisali v ponedeljek.