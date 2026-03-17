A. P. K.

Torek,
17. 3. 2026,
16.34

kurilno olje kmetje gorivo nafta Petrol

Torek, 17. 3. 2026, 16.34

Iz podjetja Petrol sporočajo: Ni razloga za skrb

Iz družbe Petrol so sporočili, da v zadnjih dneh beležijo izjemno povečano število naročil kurilnega olja, ki presega celo običajno najvišje ravni povpraševanja v obdobju priprav na začetek kurilne sezone. "Takšni nenadni porasti povpraševanja vplivajo na razpoložljivost dostavnih terminov, zato so dobavni roki lahko nekoliko daljši kot običajno," so zapisali. Ob tem so poudarili, da so dobavni viri kurilnega olja zagotovljeni, zato ni razloga za skrb, da bi ga zmanjkalo.

Petrol: Ni razloga za skrb, da bi kurilnega olja zmanjkalo

Iz družbe Petrol so se glede dobav kurilnega olja oglasili s pojasnilom: "Želimo poudariti, da so dobavni viri kurilnega olja zagotovljeni. Petrol oskrbo z energenti vedno zagotavlja zanesljivo, tudi v zahtevnih razmerah, zato ni razloga za skrb, da bi kurilnega olja zmanjkalo," so zapisali.

Dodali so, da zaradi velikega števila naročil dostave organizirajo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer posebno pozornost namenjajo najbolj ranljivim skupinam in ključnim ustanovam, kot so bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole in drugi uporabniki, za katere je oskrba nujna.

"Kupce vljudno prosimo za razumevanje, potrpežljivost in premišljeno oddajo naročil. Verjamemo, da bomo z medsebojnim razumevanjem lahko zagotovili nemoteno oskrbo za vse," so še sporočili iz podjetja Petrol.

Kmetje: Ostajamo brez potrebnega goriva

V ponedeljek je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozorila, da vlada sredi spomladanske sezone ne zagotavlja zadostnih količin kmetijske nafte in kmetje na terenu po njihovih navedbah še naprej ostajajo brez potrebnega goriva. Največja dobavitelja, podjetji Petrol in Mol, je zato KGZS pozvala, naj zagotovita nemoteno dobavo na regijskih bencinskih servisih.

Petrol: Goriva iz državnih rezerv ne potrebujemo
Na nekaterih bencinskih servisih občasno zmanjka goriva
