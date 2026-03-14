Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
14. 3. 2026,
16.18

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

dizel bencin gorivo Petrol

Petrol: Goriva iz državnih rezerv ne potrebujemo

Petrol, gorivo, bencin, dizel | "Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje," so danes povedali v Petrolu.

"Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje," so danes povedali v Petrolu.

Foto: STA

Petrol z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logistike razmere na bencinskih servisih, kjer občasno primanjkuje goriva, postopno stabilizira, so danes povedali v družbi. Zatrdili so, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebujejo.

"Na posameznih prodajnih mestih je v zadnjih dneh zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno prihajalo do znižanja zalog posameznega goriva, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja. Z dodatnimi dobavami in prilagoditvijo logističnih aktivnosti razmere postopno stabiliziramo. Število prodajnih mest, kjer začasno primanjkuje posameznega goriva, se zmanjšuje," so danes povedali v Petrolu.

Povečano povpraševanje je trenutno najbolj izrazito na obmejnih in tranzitnih prodajnih mestih, eden glavnih razlogov za to pa je dejstvo, da so cene goriv v Sloveniji trenutno nižje kot v nekaterih sosednjih državah. "Pri oceni razmer je zato treba upoštevati predvsem primerljivost cen goriv med državami, saj lahko večji cenovni odmiki – ki so posledica razlik v trošarinah in reguliranih maržah – povzročajo občutna nesorazmerja v povpraševanju," so dejali.

Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna

Glede pomanjkanja goriv na servisih na območju Ljubljane so povedali, da logistične aktivnosti usmerjajo predvsem v stabilizacijo zalog na večjih in prometno bolj obremenjenih prodajnih mestih. "Na večini lokacij na tem območju je gorivo trenutno na voljo," so popoldne navedli v družbi.

Dejali so, da oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna. "Dobavni viri Petrola so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležimo, zato Petrol sproščanja državnih blagovnih rezerv ne potrebuje," so zatrdili. Dodali so, da so sproščanje blagovnih rezerv in morebitni ukrepi glede omejevanja prodaje goriva posameznim skupinam kupcev v pristojnosti države, "ob upoštevanju evropskega pravnega okvira in načel enotnega trga".

Vlada naj bi v ponedeljek odločala o sprostitvi dela državnih rezerv naftnih derivatov. Kot je v četrtek dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, pomanjkanje goriva na servisih ni posledica pomanjkanja zalog derivatov pri trgovcih z gorivi, ampak logističnih ozkih grl pri oskrbi servisov. Da bi izboljšala oskrbo servisov, bo država postopoma sproščala rezerve naftnih derivatov, med drugim usklajeno s prihodi ladij z derivati v Luko Koper, je napovedal. Dodal je, da se bodo do ponedeljka z gospodarskim ministrstvom, zavodom za blagovne rezerve in trgovci z gorivi dogovorili o kratko- in srednjeročnih ukrepih. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so danes potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade.

Gorivo iz rezerv za trgovce odplačno

Gorivo iz državnih rezerv bodo lahko trgovci dobili na lastno željo, in sicer bodo upravičenci vsi glavni uvozniki naftnih derivatov v Slovenijo. Vsak upravičenec pa bo lahko porabljal zaloge v skladu z deležem, ki mu pripada po zakonu o državnih rezervah, je v petek za POP TV povedal direktor Zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner.

Dodal je, da bo gorivo iz rezerv za trgovce odplačno, in sicer jih bodo bodisi od zavoda odkupili in bo potem zavod sam popolnil zaloge ali jim bo zavod gorivo "posodil" in bodo čez čas te količine zavodu sami dobavili.

Minister je za primer, da bo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu vztrajalo, omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil. Spletni portal N1 je danes navajal neuradne informacije, da bi lahko vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.

Nafta
Novice Zgodovinski dogovor: sprostili bodo nafto iz nujnih rezerv
Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Na nekaterih bencinskih servisih občasno zmanjka goriva
avto, bencinska
Novice Slovenija postala "raj za gorivo": Avstrijci ga točijo pri nas
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
