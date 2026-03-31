poslovanje finančni podatki Petrol d.d. Petrol

Torek, 31. 3. 2026, 8.46

Prihodki na enaki ravni

Petrol s petino višjim čistim dobičkom

Avtor:
M. L.

Petrol | Foto STA

Skupina Petrol je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 6,14 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 174,2 milijona evrov za 19 odstotkov višji.

Tudi rezultati iz poslovanja so se izboljšali. Dobiček iz poslovanja je znašal 224,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot predlani, bruto dobiček iz poslovanja EBITDA pa je bil s 326,6 milijona evrov višji za štiri odstotke.

Foto: Bojan Puhek

Nadzorni svet: uprava ni delovala politično motivirano

Nadzorni svet je ocenil, da so glede na zahtevne regulatorne okoliščine poslovni rezultati dobri, vendar pod načrtovanimi. Seznanil se je tudi s poročilom uprave glede problematike oskrbe maloprodajnih mest z gorivi v marcu in soglasno sklenil, da so se uprava in zaposleni družbe na spremenjene razmere odzvali skrbno, strokovno in odgovorno. 

In še: očitke, da je Petrol v predvolilnem obdobju deloval politično motivirano, je nadzorni svet označil za neutemeljene.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
