Skupina Krka je lani po revidiranih podatkih ustvarila dobri dve milijardi evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot predlani in dobrih 400 milijonov čistega dobička – tudi ta je bil rekorden. Skupni bruto prejemki uprave so bili lani slabih pet milijonov evrov, neto pa dobra dva milijona.

Prodaja je lani prvič presegla dve milijardi evrov, skupina je namreč ustvarila 2,041 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 131,5 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot leto prej. Višji kot po januarski oceni je podatek o čistem dobičku, ki je znašal 403,7 milijona evrov (po nerevidiranih podatkih 401,1 milijona evrov), kar je 13,3 odstotka več kot v letu 2024.

Nekoliko nižji kot po nerevidiranih podatkih je bil EBITDA s 558,7 milijona evrov.

Krkina uprava je zaslužila skoraj pet milijonov evrov

Zdaj so znani tudi podatki o prejemkih uprave Krke. Največ je zaslužil predsednik uprave Jože Colarič, in sicer 1,6 milijona evrov bruto – od tega je fiksni del plače znašal 589 tisoč evrov, variabilni del pa milijon evrov. Neto prejemki Colariča so leta 2025 znašali 647 tisoč evrov oziroma 11 tisoč evrov več kot v letu prej. Več kot milijon evrov je prejel še Aleš Rotar, ostali člani uprave pa manj.

Prejemki članov uprave obvladujoče družbe in direktorjev odvisnih družb vključujejo plače, bonitete in morebitne druge prejemke. Foto: Ana Kovač

Uprava ima v lasti dobrih 37 tisoč delnic

Konec leta 2025 so imeli člani uprave družbe Krka v lasti 37.040 delnic družbe Krka, kar predstavlja 0,1129 odstotka celotnega kapitala družbe in 0,1220 odstotka glasovalnih pravic. Jože Colarič je lastnik 22.500 Krkinih delnic, Aleš Rotar 13.915, Vinko Zupančič 120 in Milena Kastelic 505.

Dividenda dobrih devet evrov

Prejšnji teden je nadzorni svet predlagal, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 9,1 evra bruto na delnico, kar je 10,3 odstotka več kot lani. Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta pripravila tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2025. Skupščini delničarjev, ki bo devetega julija 2026, bo posredovan predlog uporabe bilančnega dobička v višini 392.571.447,07 evrov, in sicer:

za dividende 9,1 evra bruto na delnico 275.711.426,90 evra,

za druge rezerve iz dobička 58.430.010,08 evra,

za prenos v naslednje leto pa 58.430.010,09 evra.

Gibanje Krkine delnice v zadnjem letu

Vrednost Krkine delnice je bila 8. aprila 236 evrov. Foto: Bizi

Napoved novega rekorda ustvarjenih prihodkov

Za leto 2026 skupina napoveduje 2,13 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 405 milijonov evrov čistega dobička. Naložbe bodo predvidoma presegle 140 milijonov evrov, namenjene pa bodo predvsem širitvi in posodobitvi proizvodnih in infrastrukturnih zmogljivosti. Foto: STA/Katja Kodba