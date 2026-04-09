Avtor:
STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
19.35

Prva igralka lestvice WTA

Arina Sabalenka odpovedala nastop v Stuttgartu

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je odpovedala nastop na turnirju WTA, ki bo naslednji teden v Stuttgartu. Razlog za odpoved je poškodba, ki jo je Belorusinja utrpela na finalnem dvoboju v Miamiju pred skoraj dvema tednoma, ko je premagala Coco Gauff s 6:2, 4:6 in 6:3.

"Žal sem se poškodovala v Miamiju in čeprav sem se po najboljših močeh trudila, da bi si pravočasno opomogla, še nisem pripravljena na tekmovalni tenis. Vedno uživam v Stuttgartu zaradi vzdušja, navijačev in podpore, ki jo čutim," je prek družbenih omrežij sporočila Arina Sabalenka, ne da bi navedla, za kakšno poškodbo gre.

Sabalenka še nikoli ni osvojila naslova v Stuttgartu, čeprav se je štirikrat uvrstila v finale, leta 2021 jo je premagala Ashleigh Barty, leta 2022 in 2023 Iga Swiatek, leta 2025 pa Jelena Ostapenko.

Felix Auger-Aliassime
Sportal Auger-Aliassime po predaji Ruuda v četrtfinale
tenis Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
