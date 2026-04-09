Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme)
V živo: Rayo nadigral krvnike Celja, Fiorentini ne kaže dobro
Poleg lige Europa so v četrtek dejavni tudi v klubi v konferenčni ligi, kjer se je začel boj za polfinale. Na prvi četrtfinalni tekmi je španski Rayo Vallecano s 3:0 premagal atenski AEK, ki je v osmini finala izločil Celje. Že v drugi minuti tekme je padel prvi gol, zadel je Maročan Ilias Akhomach. Crystal Palace je ob 21. uri v Angliji pričakal italijansko Fiorentino, Mainz igra s Strasbourgom, Šahtar iz Donecka pa z Alkmaarjem.
Povratne tekme četrtfinala bodo na sporedu prihodnji četrtek.
Nogometaši Celja so izpadli v osmini finala tega tekmovanja. Na povratni tekmi v Atenah so sicer premagali AEK z 2:0, a so se od tekmovanja morali posloviti, saj so na prvi tekmi v boju za četrtfinale v knežjem mestu izgubili s kar 0:4.
Finale konferenčne lige bo 27. maja.
