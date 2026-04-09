V živo: Rayo nadigral krvnike Celja, Fiorentini ne kaže dobro

Poleg lige Europa so v četrtek dejavni tudi v klubi v konferenčni ligi, kjer se je začel boj za polfinale. Na prvi četrtfinalni tekmi je španski Rayo Vallecano s 3:0 premagal atenski AEK, ki je v osmini finala izločil Celje. Že v drugi minuti tekme je padel prvi gol, zadel je Maročan Ilias Akhomach. Crystal Palace je ob 21. uri v Angliji pričakal italijansko Fiorentino, Mainz igra s Strasbourgom, Šahtar iz Donecka pa z Alkmaarjem.