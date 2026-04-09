NLB je objavila namero za prevzem avstrijske banke Addiko Bank po ceni 29 evrov na delnico. Podobno namero je v sredo objavila bančna skupina Raiffeisen Bank International, ki bi za posamezno delnico odštela 23,05 evra. NLB je Addiko Bank poskušala prevzeti že leta 2024, a je bila takrat neuspešna.

"Ponudbena cena v višini 29 evrov za delnico predstavlja zelo privlačno ceno za imetnike delnic Addiko v primerjavi z drugimi objavljenimi indikacijami cene in bi v celoti razrešila negotovosti v zvezi z lastniško strukturo Addiko," so v sporočilu za javnost sporočili iz NLB.

Kot so navedli, je ponudbena cena za 25,8 odstotka višja od povprečne borzne cene delnice v zadnjega pol leta, ki je znašala 23,05 evra. Prav tako vključuje premijo v višini 11,6 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice v sredo. NLB trenutno ni imetnica delnic Addiko Bank.

Neuspešen prevzem že pred dvema letoma

NLB je bančno skupino s sedežem na Dunaju, ki deluje na območju nekdanje Jugoslavije, poskušala prevzeti že pred dvema letoma. Takrat so ponudbo sprejeli lastniki 36,39 odstotka delnic. NLB je želela pridobiti vsaj 75 odstotkov lastništva, zato je ponudbo označila kot neuspešno.

V NLB so tudi po neuspešni prevzemni ponudbi leta 2024 pozorno spremljali razvoj Addiko Bank. "Še naprej verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi njenih zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, pa tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev," je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Po pričakovanjih bo transakcija že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko bo vpliv v prvem letu nevtralen. Konec lanskega leta so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno štiri milijarde evrov, so navedli v NLB.

Kot so še pojasnili, namerava NLB integrirati vse bančne članice Addiko skupine z lastnimi operacijami na petih prekrivajočih se trgih. Za članice skupine Addiko zunaj EU pa bo izvedena podrobna analiza stroškov in koristi njihove integracije.

"Če bi analiza pokazala, da je odprodaja posamezne članice smiselna, bo prodaja izvedena najmanj po pošteni tržni vrednosti prodane članice," so še navedli v NLB.

Addiko prisotna še v petih državah

Poleg poslovanja v Sloveniji je NLB prisotna še v petih drugih državah, in sicer v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji, z lizing dejavnostjo pa tudi na Hrvaškem.

Namero po izvedbi prostovoljne ponudbe za prevzem delnic družbe Addiko je v sredo ponoči objavila tudi avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International (RBI). Ta bi za posamezno delnico Addiko Banke odštela 23,05 evra.

RBI namerava obdržati Addikove operacije na Hrvaškem, v Sloveniji in matični Avstriji. S tem bi ponovno vstopila v Slovenijo, kjer vidi potencial v korporativnem in investicijskem bančništvu ter na trgu malih in srednje velikih podjetij, so v sporočilu za javnost zapisali v skupini. Srbski skupini Alta pa namerava prodati Addikove operacije v Srbiji in Bosni in Hercegovini.