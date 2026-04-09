Netanjahu za začetek neposrednih pogajanj z Libanonom

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vladi naročil, naj začne neposredna pogajanja z Libanonom. Cilj pogovorov je razorožitev proiranskega oboroženega gibanja Hezbolah in vzpostavitev "miroljubnih odnosov" med državama, so navedli v Netanjahujevem uradu.

"Glede na ponavljajoče se prošnje Libanona za začetek neposrednih pogajanj z Izraelom sem včeraj vladi naročil, naj čim prej začne neposredna pogajanja z Libanonom," je po navedbah njegovega urada sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

"Pogajanja bodo osredotočena na razorožitev Hezbolaha in vzpostavitev miroljubnih odnosov med Izraelom in Libanonom. Izrael pozdravlja današnji poziv libanonskega predsednika vlade k demilitarizaciji Bejruta," je še navedeno v izjavi.

Netanjahu je sicer pred tem danes izjavil, da bo izraelska vojska še naprej napadala cilje libanonskega gibanja Hezbolah, kjerkoli bo to potrebno. Ob tem je vztrajal, da dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje Libanona.

Po svetu so se medtem danes zvrstile številne obsodbe izraelskih napadov na Libanon, potem ko je bilo v zadnjem obsežnem valu napadov v sredo po podatkih libanonskih oblasti ubitih več kot 200 ljudi. Slišati je bilo tudi opozorila, da izraelski napadi spodkopavajo krhko premirje med ZDA in Iranom.

Po dogovoru, ki sta ga Washington in Teheran ob posredovanju Pakistana dosegla v sredo, oblasti v Izraelu in ZDA namreč vztrajajo, da prekinitev ognja ne velja za Libanon. Iran medtem trdi nasprotno in v napadih vidi grobo kršitev dogovora o prekinitvi ognja.