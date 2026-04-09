Tako v drugih državah cenijo zvestobo podjetju

Dolge, doživljenjske lojalnosti enemu samemu podjetju ne cenijo samo na Japonskem, kjer podjetja vlagajo v zaposlene, ti pa jim vračajo z zvestobo, temveč tudi na tem koncu sveta. Natančneje v Nemčiji, od koder prihaja ganljiva zgodba o delavcu v tovarni BMW, ki je ob pokoju od svojega delodajalca prejel velikodušno darilo.

Medtem ko v številnih državah, vključno s Slovenijo, vlada miselnost, da je službo dobro zamenjati na vsakih pet let, še vedno obstajajo države, kjer podjetja cenijo dolgoletno, včasih tudi doživljenjsko zvestobo svojih delavcev. Na tej strani sveta je tako v Nemčiji, pri slavnem BMW, kjer so se od svojega delavca poslovili na poseben način.

Njegov odhod po 45 letih zvestobe podjetju so spremenili v nepozabno življenjsko prelomnico in ga nagradili na način, ki presega običajne okvire.

Ganljiv trenutek postal viralen

Ker je skoraj pol stoletja delal v tovarni na isti lokaciji, so mu nadrejeni podarili miniaturno maketo znamenitega stolpa BMW v Münchnu, kjer ima podjetje svoj sedež, a to je bil šele uvod v pravo presenečenje.

Sledilo je darilo, ki ga delavec turškega rodu verjetno ni pričakoval: športni avtomobil, rdeči BMW M3, eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih modelov te bavarske znamke. Ganljiv trenutek slovesa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in sprožil val pozitivnih odzivov.

Ganljiva zgodba slovesa in lepega začetka pokoja hkrati opozarja tudi na pomembno vlogo turških delavcev, ki so v zadnjih desetletjih pomagali graditi temelje nemške avtomobilske industrije. V času, ko industrijo vse bolj zaznamujejo avtomatizacija in nove tehnologije, takšne geste spominjajo na pomen človeškega dela in zvestobe, ki stojita za uspehom globalnih podjetij.