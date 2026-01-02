Trump: Če bo Iran streljal na protestnike, bodo ZDA posredovale

Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil Iranu zaradi nasilja nad protestniki. Če bo Iran streljal in ubijal miroljubne protestnike, bodo ZDA posredovale in jim priskočile na pomoč, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Teheran je v odzivu napovedal odgovor in opozoril, da bi vmešavanje ZDA ogrozilo celotno regijo.

Če bodo oblasti v Teheranu streljale in brutalno ubijale protestnike, jim bodo ZDA priskočile na pomoč, je zapisal Trump, potem ko je bilo v četrtek v Iranu v protestih ubitih najmanj sedem ljudi. "Pripravljeni smo, oboroženi in pripravljeni posredovati," je dodal.

Teheran je v odzivu napovedal odgovor in pozval k previdnosti, saj bi ameriško posredovanje v Iranu "destabiliziralo celotno regijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da bi ZDA s posredovanjem v Iranu prestopile skrajno mejo, ki bi ji sledil odgovor. "Vsako posredovanje, ki bi pod kakršnokoli pretvezo ogrožalo varnost Irana, bo sprožilo odgovor," je na družbenem omrežju X napisal svetovalec Ali Šamkani. "Varnost Irana je rdeča črta," je izpostavil.

"Razlikujemo med stališčem trgovcev, ki protestirajo in dejanji motečih akterjev, in Trump bi moral vedeti, da bi vmešavanje ZDA v to notranjo zadevo destabiliziralo celotno regijo," pa je sporočil generalni sekretar iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani, ki je prav tako svetovalec Hameneja.

V Iranu se protesti stopnjujejo

V Iranu se protesti, ki so izbruhnili v nedeljo, ko so nekateri trgovci v Teheranu zaprli svoje trgovine, stopnjujejo. Sprožilo jih je nezadovoljstvo z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, v četrtek pa so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Ubitih je bilo najmanj sedem ljudi, številni so bili ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranske oblasti so v četrtek aretirale 30 ljudi, ki so obtoženi kršitev javnega reda, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim. "Po usklajeni operaciji varnostnih in obveščevalnih služb so sinoči identificirali in aretirali 30 ljudi, obtoženih motenja javnega reda v okrožju Malard na zahodu Teherana," navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iransko gospodarstvo, ki ga že desetletja bremenijo zahodne sankcije, se je znašlo pod dodatnim pritiskom, potem ko so Združeni narodi konec septembra ponovno uvedli mednarodne sankcije, povezane z jedrskim programom države, ki so bile odpravljene pred desetimi leti.

Zahodne sile skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja pri miroljubnem jedrskem programu.