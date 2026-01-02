Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

2. 1. 2026,
14.02

Zelenski za šefa kabineta izbral dozdajšnjega vodjo vojaških obveščevalcev

Volodimir Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je dozdajšnjemu vodji vojaške obveščevalne službe Kirilu Budanovu ponudil mesto šefa njegovega kabineta. Na tem položaju bo nasledil Andrija Jermaka, ki je konec novembra odstopil zaradi korupcijskega škandala.

"Srečal sem se s Kirilom Budanovom in mu ponudil mesto vodje urada predsednika Ukrajine," je Zelenski sporočil na družbenih omrežjih. Kot je dodal, se mora Ukrajina zdaj bolj osredotočiti na varnostna vprašanja, razvoj obrambnih in varnostnih sil ter diplomatsko pot v pogajanjih, urad predsednika pa bo služil predvsem izpolnjevanju teh nalog.

Zelenski je poudaril, da ima Budanov posebne izkušnje na teh področjih in dovolj moči za doseganje rezultatov.

Jermak je konec novembra odstopil, potem ko so preiskovalci v okviru obsežne preiskave korupcije preiskali njegovo hišo. Jermak, ki je bil za vodjo kabineta predsednika imenovan leta 2020, naj bi imel velik vpliv znotraj ukrajinske vlade in je veljal za desno roko Zelenskega. 

