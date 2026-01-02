Petek, 2. 1. 2026, 13.45
8 minut
Rusija posredovala domnevne dokaze o načrtu Kijeva za napad na rezidenco Putina
Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so dekodirali navigacijske podatke ukrajinskega drona, ki kažejo, da je Kijev načrtoval napad na eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar Kijev odločno zanika. V Moskvi so dodali, da so dokaze posredovali ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Z ruskega obrambnega ministrstva so v četrtek sporočili, da so dešifrirane podatke o načrtovani poti skupaj z deli drona izročili predstavnikom urada ameriškega atašeja na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi.
Objavili so tudi videoposnetek, v katerem vodja ruske vojaške obveščevalne agencije GRU Igor Kostjukov izroča te domnevne dokaze. Ob tem je izjavil, da so ruski obveščevalci uspeli dekodirati podatke, ki da dokazujejo, da so s tem dronom v ponedeljek skušali izvesti teroristični napad na Putinovo rezidenco v regiji Novgorod. Rusija upa, da bo razkritje prispevalo k resnici, je dodal.
Rusija Ukrajino obdolžila, da je izstrelila drone
Posnetek so objavili, potem ko je Rusija v ponedeljek Ukrajino obtožila, da je proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod izstrelila 91 dronov, ki jih je zračna obramba sestrelila in da bo zato zaostrila pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne. V sredo je nato rusko obrambno ministrstvo objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki naj bi bil domnevno uporabljen v napadu na rezidenco.
Ukrajina je ruske obtožbe označila za laž, s katerimi želi upravičiti napade na vladna poslopja v Kijevu. Sporočila je tudi, da za to ni verodostojnih dokazov.
Dvome izražajo tudi drugi
Dvome v resničnost obtožb je po navedbah ameriških medijev izrazila tudi ameriška obveščevalna agencija Cia.
Mnogi strokovnjaki namreč dvomijo, da se je napad zgodil tako, kot trdijo v Moskvi. Ukrajinski napad z droni je bil uperjen v vojaški cilj v regiji, kjer je prav tako ena od Putinovih rezidenc, vendar se rezidenca ne nahaja v bližini omenjene tarče, je poročal časopis Wall Street Journal, ki se je po navedbah dpa skliceval na ameriške uradnike.
Direktor Cie John Ratcliffe je ameriškega predsednika Donalda Trumpa v sredo obvestil o oceni obveščevalcev Cie, je po poročanju portala ameriške televizije CNN razkril neimenovan uradnik.
Trump, ki je bil zaradi domnevnega napada sprva jezen, je nato v sredo na svojem omrežju Truth Social nepričakovano delil članek tabloida New York Post, ki je bil zelo kritičen do Rusije in Putina. Članek je Putina prikazal kot oviro na poti k miru.
Prve trditve Moskve o napadu so namreč prišle kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.