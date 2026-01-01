Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
1. 1. 2026,
11.29

1 ura, 19 minut

Ukrajina z droni napadla ruske naftne objekte

Neuradno naj bi Ukrajina zadela rezervoar v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve. (Fotografija je simbolična.)

Neuradno naj bi Ukrajina zadela rezervoar v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve. (Fotografija je simbolična.)

Foto: x/@Gerashchenko_en

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z brezpilotniki. Tarča ukrajinske vojske so bili po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ruski naftni objekti. Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je Rusija proti Ukrajini ponoči izstrelila 205 dronov.

Neuradno naj bi Ukrajina zadela rezervoar v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve. Napadli naj bi tudi rafinerijo nafte v mestu Ilski na jugu Rusije.

Iz ruskega ministrstva za obrambo so sporočili, da so ponoči sestrelili 168 ukrajinskih bojnih brezpilotnih letalnikov, a kot je izpostavil DPA teh številk ni mogoče preveriti. Toda visoko število kaže, da je šlo za intenziven napad, kar se ujema s poročili ukrajinskih vojaških opazovalcev.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je bilo ponoči prestreženih več dronov, ki so se približevali ruski prestolnici. Podatkov o morebitni škodi ni.

Guverner dela regije Herson na jugu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo je na Telegramu sporočil, da so ukrajinski droni zadeli zabavo v vasi Horli pri Črnem morju. V napadu naj bi po navedbah Salda umrlo najmanj 24 ljudi, še več kot 25 pa naj bi bilo ranjenih. Fotografij ali videoposnetkov, ki bi potrjevali njegove navedbe, ni bilo.

Ukrajinske zračne sile pa so sporočile, da je ruska vojska ponoči izstrelila 205 bojnih dronov. 176 so jih ukrajinske sile prestregle, kljub temu pa so ruski droni zadeli več lokacij. Med območij, ki so bila v ruskem napadu najbolj prizadeta, je Volinska regija na severozahodu Ukrajine, poroča DPA.

Vladimir Putin
droni napad vojna Ukrajina Rusija
