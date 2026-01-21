Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
10.21

vojna žrtve Rusija Ukrajina napad

Sreda, 21. 1. 2026, 10.21

11 minut

V napadu na rojstni kraj Zelenskega dva mrtva, v ukrajinskem napadu na Krasnodar številni poškodovani

K. M., STA

Po podatkih Kumpilova je bilo v napadu poškodovanih 11 ljudi, devet so jih odpeljali v bolnišnico. Med zadnjimi so bili tudi otroci, je dodal.

Po podatkih Kumpilova je bilo v napadu poškodovanih 11 ljudi, devet so jih odpeljali v bolnišnico. Med zadnjimi so bili tudi otroci, je dodal.

Foto: Reuters

V ruskih napadih v osrednji Ukrajini sta ponoči umrli dve osebi, ena je bila poškodovana. Ukrajina je v napadu z droni povzročila požar na stanovanjski stavbi in parkirišču v bližini mesta Krasnodar, pri čemer je bilo poškodovanih 11 oseb, navedbe ruskih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

10.22 V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

10.22 V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

V ruskem napadu na mesto Krivi Rog, rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska, je v izjavi na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Dnipropetrovsk Oleksander Hanža.

Ukrajina pravi, da za tarče izbira naftno in plinsko industrijo.

Hanža je dodal, da je bilo v ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali poškodovanih tudi več stavb.

Ukrajina je na jugozahodu Rusije v napadih z brezpilotnimi letali povzročila požar na stanovanjski stavbi in na parkirišču v okrožju južno od mesta Krasnodar, je na Telegramu sporočil vodja ruske republike Adigeja Murat Kumpilov.

Po podatkih Kumpilova je bilo v napadu poškodovanih 11 ljudi, devet so jih odpeljali v bolnišnico. Med zadnjimi so bili tudi otroci, je dodal.

Ukrajina sicer pravi, da za tarče izbira naftno in plinsko industrijo, ker da sta ključni za financiranje ruske ofenzive v Ukrajini.

Tarča ruskih napadov v noči na torek je bila med drugim ukrajinska prestolnica Kijev, kjer je v času zelo nizkih temperatur več kot 5.500 stanovanjskih stavb ostalo brez ogrevanja, ohromljena pa je tudi oskrba z elektriko in vodo.

