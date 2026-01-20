Golf med vinogradi Škalc: igra, narava in nepozabni razgledi

Ko bo nežno spomladansko sonce posijalo na griče in vinograde v Škalcah nad Slovenskimi Konjicami, bo znova zaživela sezona golfa na Zlatem griču. Marca igrišče znova odpira svoja vrata, obiskovalcem pa bodo z letnimi kartami omogočili lažji obisk: "Občutek igranja je tu res poseben, saj vsak udarec odpira razglede, ki jih nikoli ne pozabiš. Obisk našega igrišča je idealen pobeg od vsakdanjega vrveža za bolj in manj izkušene igralce golfa," pripovedujejo na Zlatem griču.

V idiličnem okolju med skrbno negovanimi vinogradi se skriva biser slovenskega golfa: igrišče z devetimi luknjami, ki z razgledi poskrbi, da v igri uživajo tako začetniki kot izkušeni igralci. Foto: Matej Nareks

Med griči in skrbno negovanimi vinogradi v Škalcah se skriva majhen biser slovenskega golfa: Zlati grič. Igrišče z devetimi luknjami in skupno dolžino 2.500 metrov se zliva z naravo, kjer vsak korak, udarec in pogled ustvarjajo neponovljivo doživetje. Tudi tisti, ki golfa še ne poznajo, uživajo v razgledih ter popolni harmoniji med edinstveno igro in pokrajino.

Vsaka luknja pripoveduje svojo zgodbo

Razgibano igrišče med vinogradi razkriva posebne čare v skritih vodnih ovirah in ozkih stezah, ki vsak udarec spremenijo v posebno izkušnjo. Zeleni gričevnati valovi zahtevajo natančnost, a obenem dovolijo, da tudi manj izkušeni igralci uživajo in se sprostijo.

Narava tu igra ključno vlogo: veter, položaj žoge in nepredvidljiv teren ustvarjajo dinamično igro, polno izzivov. Teren poskrbi za napetost, panoramski pogledi pa, da je vsak trenutek med škalskimi vinogradi sproščujoč in hkrati navdihujoč. V idilični kulisi vinogradov sta harmonija med igro in naravo ter občutek zadovoljstva ob vsakem udarcu zagotovljena.

Vsak udarec odpira nov pogled, kjer se srečujejo narava, lepota pokrajine in šport. Foto: Zlati grič

Andreja Cesar Goršek: Pogled med igro je posebno doživetje Andreja Cesar Goršek ni le obraz igrišča za golf na Zlatem griču ampak tudi prva oseba, ki v škalskih vinogradih pozdravi igralce. Kot strastna igralka in promotorka golfa ter sodnica je odlična poznavalka pravil in bontona, s čimer gostom približa kulturo igre, ki jo navdušeno soustvarja. V čem se igrišče za golf na Zlatem griču najbolj razlikuje od drugih igrišč v Sloveniji? Umeščeno je v središče vinogradov, kar je zagotovo edinstveno. V Sloveniji drugega takšnega igrišča ni. Dodatna prednost je tudi dostopnost – smo blizu avtoceste, hkrati pa skriti med griči, kar omogoča hiter odmik od dnevnega vrveža. Polovica manj lukenj kot standard omogoča hitro igro, dvojna igra pa pomeni polno doživetje, medtem ko so odmori in osvežitev vedno priročno dosegljivi. Kako skrbite, da igrišče ostaja v sožitju z naravo in vinogradi? Vse dejavnosti, od urejanja do igre, vedno usklajujemo tako, da ne motimo vinogradniškega dela. Delo v vinogradih pa organizirajo tako, da je usklajeno z igro in turnirji, kar dodatno poudari lepoto in edinstvenost naših gričev. Kako bi opisali občutek igranja golfa med vinogradi nekomu, ki še nikoli ni bil pri vas? Že prihod na naše igrišče je poseben. Ko se gostje pripeljejo, se jim pogled odpre. Prvi vtis je topel in prijeten. Igrišče je razgibano, zato je vedno zanimivo in drugačno – vsak krog je novo doživetje ne glede na letni čas ali položaj žoge. Kaj obiskovalci najpogosteje izpostavijo po prvem obisku? Večino presenetita odprtost in domačnost igrišča, razgledi in prijetno vzdušje pa so pogosto tisto, kar jim ostane v spominu. Seveda pokrajina vpliva tudi na igro, a pogled med igro je prav posebno doživetje – včasih celo bolj kot sama strategija. "Letna karta je odlična izbira za vse, ki si želijo sproščenih iger v naravi. Poleg tega omogoča tudi dodatne ugodnosti med vinogradi in pri partnerjih," pove prvi obraz golfa na Zlatem griču Andreja Cesar Goršek. Foto: Zlati grič

Od naključnega srečanja do 30-letne tradicije

Ideja o edinstvenem doživetju golfa med vinogradi se je rodila leta 1996 kot naključno srečanje Konjičana Jožeta Kuzmana in strokovnjaka za golf igrišča Marka Božiča na singapurskem letališču. Povezala sta se s takratnim direktorjem Zlatega griča, Janezom Lešnikom, in skupaj so začeli razvijati vizijo golfa z razgledi v Škalcah. Že leto kasneje so z lokalnimi podjetniki ustanovili Golf klub Zlati grič in začeli z gradnjo igrišča. Igrišče je vrata med vinograde odprlo leta 1999, ko so prejeli tudi priznanje za najbolj prijazno igrišče Golf zveze Slovenije.

Zdaj že skoraj 30 let med razgibanimi griči nad Slovenskimi Konjicami navdušuje z razgledi, urejenostjo in prijaznim vzdušjem.

Že trideset let igrišče med razgibanimi griči nad Slovenskimi Konjicami navdušuje z razgledi, urejenostjo in prijaznim vzdušjem. Ta fotografija je bila posneta v prvih letih delovanja igrišča, v ozadju je še neobnovljeni vinogradniški dvorec. Foto: Zlati grič

Pomladno sonce bo znova vabilo na igre golfa Za redne obiskovalce igrišča je na voljo letna karta, ki omogoča neomejeno igro in dostop do dodatnih ugodnosti, kot so popusti za ponudbo na Zlatem griču in na partnerskih igriščih. Letne karte so primerne za tiste, ki želijo igrati večkrat na teden ali obiskati igrišče tudi med turnirji. Omogočajo preprost dostop do igrišča brez potrebe po vsakokratnem nakupu vstopnic. Posebne ugodnosti za imetnike letnih vstopnic v sezoni 2026: 10 odstotkov popusta za nakup vseh vin Zlati grič,

10 odstotkov popusta za ponudbo v Gostilni Zlati grič,

popusti na partnerskih igriščih Golf igrišče Ptuj, A Golf Olimje in Riverside Golf Zagreb. Zlati grič sporoča: Igrišče za golf bomo odprli v prvih lepih pomladnih dneh, ko bodo razmere to dopuščale. O točnem datumu vas bomo pravočasno obvestili, predvidoma bo to v sredini marca.

Golf v objemu narave: popolna izbira za začetnike in izkušene

Igra golfa na Zlatem griču ni le športna aktivnost, ampak doživetje, ki združuje naravo, sprostitev in popolne razglede v vseh letnih časih. Udarci med škalskimi griči znova in znova odpirajo nove poglede, obiski pa prinašajo nove občutke.

Ne glede na vašo raven znanja vas na Zlatem griču čakajo prijetno vzdušje, mirna pokrajina in nepozabni trenutki. Če si želite sproščene igre, povezane z naravo, vabljeni med Škalske griče, kjer vas bodo sprejeli kot doma.

Valoviti vinogradi se razprostirajo v naravo in ustvarjajo razglede, ki jemljejo sapo. Foto: Halla Studio, TDRP