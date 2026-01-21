Zormanova konkurenca se med prvenstvom krepi: Trimo pripeljal sveže moči

Trimo iz Trebnjega se je pred nadaljevanjem drugega dela sezone okrepil z najboljšim strelcem 1. B slovenske rokometne lige. Za trenutno vodilno zasedbo elitne lige NLB bo igral Andraž Stanič, ki igra na položaju organizatorja igre. Pred prihodom v Trebnje je igral za Herz Šmartno, je sporočil dolenjski rokometni klub.

"V klub prihajam z jasnim ciljem - napredovati in se boriti za lovorike. V Trebnjem so me zelo dobro sprejeli, hitro sem se vključil v ekipo in že na prvih treningih sem začutil, da je tukaj prava energija in velika želja po uspehu. Veselim se nadaljevanja sezone in verjamem, da lahko skupaj dosežemo zastavljene cilje," je dejal Andraž Stanič, ki je z dolenjskim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.

V sezoni 2025/26 je bil do prihoda v Trebnje prvi strelec 1. B SRL, na 14 tekmah je dosegel 117 golov. Skupno je za člansko moštvo iz Šmartnega zbral 92 tekem in dosegel 446 zadetkov.

"Zelo veseli smo, da smo pred nadaljevanjem sezone v svoje vrste uspeli pripeljati igralca, kot je Andraž Stanič. Gre za izjemno nadarjenega in hkrati že dokazanega organizatorja igre, kar potrjujejo tudi njegove strelske številke v 1. B ligi. Prepričani smo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in tekmovalnim značajem pomembna okrepitev za naše moštvo ter dodatna kakovost v boju za zastavljene cilje v drugem delu sezone. Andražu želimo veliko uspehov in čim več dobrih predstav v dresu RK Trimo Trebnje," je ob podpisu pogodbe povedal predsednik Trima Anton Janc.