Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
15.00

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Branko Tamše Uroš Zorman Trimo Trebnje Liga NLB rokomet

Sreda, 21. 1. 2026, 15.00

1 ura, 13 minut

Najboljši strelec druge lige

Zormanova konkurenca se med prvenstvom krepi: Trimo pripeljal sveže moči

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
liga nlb Slovan Trimo Trebnje | Za Trimo Trebnje bo v nadaljevanju sezone igral najboljši strelec druge lige. | Foto Aleš Fevžer

Za Trimo Trebnje bo v nadaljevanju sezone igral najboljši strelec druge lige.

Foto: Aleš Fevžer

Trimo iz Trebnjega se je pred nadaljevanjem drugega dela sezone okrepil z najboljšim strelcem 1. B slovenske rokometne lige. Za trenutno vodilno zasedbo elitne lige NLB bo igral Andraž Stanič, ki igra na položaju organizatorja igre. Pred prihodom v Trebnje je igral za Herz Šmartno, je sporočil dolenjski rokometni klub.

slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki
Sportal Uroš Zorman tokrat zadovoljen: Danes smo spet pokazali karakter

"V klub prihajam z jasnim ciljem - napredovati in se boriti za lovorike. V Trebnjem so me zelo dobro sprejeli, hitro sem se vključil v ekipo in že na prvih treningih sem začutil, da je tukaj prava energija in velika želja po uspehu. Veselim se nadaljevanja sezone in verjamem, da lahko skupaj dosežemo zastavljene cilje," je dejal Andraž Stanič, ki je z dolenjskim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.

V sezoni 2025/26 je bil do prihoda v Trebnje prvi strelec 1. B SRL, na 14 tekmah je dosegel 117 golov. Skupno je za člansko moštvo iz Šmartnega zbral 92 tekem in dosegel 446 zadetkov.

"Zelo veseli smo, da smo pred nadaljevanjem sezone v svoje vrste uspeli pripeljati igralca, kot je Andraž Stanič. Gre za izjemno nadarjenega in hkrati že dokazanega organizatorja igre, kar potrjujejo tudi njegove strelske številke v 1. B ligi. Prepričani smo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in tekmovalnim značajem pomembna okrepitev za naše moštvo ter dodatna kakovost v boju za zastavljene cilje v drugem delu sezone. Andražu želimo veliko uspehov in čim več dobrih predstav v dresu RK Trimo Trebnje," je ob podpisu pogodbe povedal predsednik Trima Anton Janc.

slovenska rokometna reprezentanca Ferski otoki
Sportal Slovenci po izjemni bitki končali fersko rokometno pravljico
Branko Tamše Uroš Zorman Trimo Trebnje Liga NLB rokomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.