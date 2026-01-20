Uroš Zorman tokrat zadovoljen: Danes smo spet pokazali karakter

Slovenska rokometna reprezentanca je prvi del evropskega prvenstva, ki ga gostijo Norveška, Švedska in Danska zaključila s stoodstotnim izkupičkom in bo v glavni del turnirja (ta se bo za Slovence v Malmöju začel v petek, 23. januarja) odnesla dve točki. Če sta bili predstavi Slovencev proti Črni gori (41:40) in Švici (38:35) še dokaj neprepričljivi, so imeli izbranci selektorja Uroša Zormana danes proti Ferskim otokom skoraj popoln nadzor in zmagali s 30:27 ter osvojili prvo mesto v skupini D.

"To, kar si vsak trener želi, je, da tisto, kar se dogovoriš, igralci v večji meri izpolnijo. Danes smo spet pokazali karakter, ki ga v bistvu vsako tekmo nadgrajujemo, tudi ekipni duh. Za našo ekipo sta ta zmaga in ti dve točki za Malmö ogromna stvar. Fantom lahko le čestitam za današnjo borbo in željo. Zahvalil bi se tudi našim navijačem. Ne glede na polno dvorano in fantastično vzdušje se je tudi naših veliko slišalo in čutilo," je po zmagi dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki je bil na tekmi s Švico izključen, tudi tokrat pa je zaradi pritoževanja nad nekaterimi čudnimi odločitvami španskih sodnikov prejel rumen karton.

"Obramba je bila res vrhunska"

Slovenci so v ferskem peklu dvorane Unity v Oslu – med skoraj sedem tisoč gledalci so močno prevladovali glasni in vzneseni ferski ljubitelji rokometa – tokrat tekmo odlično odprli, povedli s 3:0 in tekmecem prvi gol dovolili šele v peti minuti tekme. "To je bila prva tekma od začetka priprav, da smo se že od samega začetka držali načrta in vanj verjeli. Obramba je bila res vrhunska, ni lahko igrati proti njim, ko vso tekmo napadajo sedem na šest. Doslej so bili suvereni v teh kombinacijah in mislim, da se jim je danes tudi malce skrajšala roka, ko so videli, da jim ne gre. Ko obramba deluje, je v napadu dosti lažje. Vesel sem, da nam je danes steklo skorajda vse," je bil zadovoljen z desetimi doseženimi goli najboljši strelec slovenske vrste Domen Makuc. "Super, gremo naprej," je še dodal.

V Malmöju se bodo Slovenci zdaj pomerili še z Madžarsko, Islandijo, Švedsko in Hrvaško. Natančen spored tekem bo znan po jutrišnjih končnih obračunih v skupini E.

Domen makuc je bil z desetimi goli prvi strelec tekme. Foto: RZS

Brez pritiska

Eden ključnih mož pri današnji zmagi je bil bojeviti Domen Tajnik, ki je v ključnih trenutkih prevzel breme na svoja ramena. "Že pred tekmo si nismo naložili nobenega pritiska. Vedeli smo, kaj je naš cilj v prvem delu - to, da pridemo do drugega dela. Zagotovo je bilo lažje po dveh zmagah, ko smo si zagotovili vstopnico za Malmö, zato pritiska pravzaprav ni bilo," je povedal strelec petih zadetkov.

Prav toliko in to iz petih poskusov pa jih je dodal tudi Andraž Makuc: "Vedelo se je, o čem tekma odloča. Naša predstava je bila dobra in borbena. Prejeli smo 27 golov, kar je velika razlika od prvih dveh tekem. Danes je obramba naredila svoje. Ni bilo pritiska, imamo bolj izkušeno ekipo kot Ferci, ob tem smo vedeli, da smo že v drugem krogu, zato tudi prave nervoze ni bilo. Vedeli smo, da nam zmaga prinaša lepo popotnico za naprej. Imeli smo dogovor, ki se ga je bilo sicer težko držati vseh 60 minut, ampak mislim, da smo večino tekme dobro opravili delo v obrambi. Zdaj moramo nadaljevati v takem ritmu tudi v Malmöju."

