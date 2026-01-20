Slovensko rokometno reprezentanco na Evropskem prvenstvu danes čaka zadnji preizkus v prvem delu. Ob 20.30 se bo za prvo mesto v skupini D pomerila s Ferskimi otoki, kjer zaradi letošnjega velikega tekmovanja vlada prava evforija. To bo za Slovenijo zagotovo tudi največji test do zdaj.

Čeprav je pred slovensko izbrano vrsto že tretja v nizu tekem prvega dela evropskega prvenstva, pa je marsikateri izmed navijačev z mislimi še vedno pri nedeljski tekmi s Švico in noro vrnitvijo zasedbe Uroša Zormana, ki je v drugem polčasu nadoknadila kar devet zadetkov zaostanka in na koncu dosegla izjemno pomembno zmago z 38:36. Pred tem so Slovenci na uvodni tekmi z 41:40 ugnali Črnogorce, in čeprav so v Skandinavijo odpotovali v povsem zdesetkani zasedbi, so po uvodnih dveh tekmah pri stoodstotnem izkupičku in z vozovnico v drugi del tekmovanja.

Življenje na Ferskih otokih obstalo

Pred selitvijo v Malmö na Švedskem, kjer bo potekal del obračunov najboljših ducat ekip, Slovenijo čaka še dvoboj s Ferskimi otoki, ki se na Norveškem počutijo kot doma, saj jih na tribunah dvorane Unity spremlja okoli šesttisočglava množica, kar je več kot deset odstotkov populacije te majhne otoške državice v Severnem Atlantskem oceanu. Tam so zaradi nastopov rokometašev na Euru zaustavili vse nenujne storitve. Svoja vrata je do konca nastopov na primer zaprl tudi parlament.

Ferci v teh dneh živijo za rokomet. Foto: Guliverimage

Ferski navijači, ki so na Norveško delno prispeli s čarterskimi letali, delno pa s križarko, ki je zasidrana v marini v Oslu, jezdijo val evforije. Njihovi rokometaši so jo stopnjevali s tremi točkami z uvodnih dveh tekem. Nastope so začeli z neodločenim izidom proti Švici (28:28), ki so ga izvlekli v zadnjih sekundah, v nedeljo pa so s 37:24 nadigrali Črno goro. "Česa spektakularnega ne moremo pričakovati. Upam samo, da pridemo v manj infarktno končnico," je dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki je v nedeljo prejel rdeči karton.

Kljub rdečemu kartonu pa bo lahko v torek na klopi, kar je tudi pričakoval. "Po tekmi sem srečal sodnika in ga vprašal, zakaj se je to zgodilo. Strinjal se je, da je mogoče prehitro povlekel potezo. Zato nisem pričakoval kazni. Če zdaj pogledamo nazaj, je bilo tudi za nekaj dobro," je na eno od prelomnic pogledal Zorman.

"So eksplozivni, mladi, hitri," o naslednjih nasprotnikih pravi Zorman. Foto: Aleš Fevžer

Medtem ko so Slovenci že uvrščeni v drugi del tekmovanja v švedskem Malmöju, morajo ne glede na razplet obračuna med Švico in Črno goro (18.00) Ferci osvojiti vsaj točko za zanesljivo napredovanje, a si tako kot Slovenci želijo dveh za nadaljevanje poti proti Švedski. Seveda pa si vsi v slovenski vrsti želijo, da tokrat ne bo treba trpeti, se reševati in v končnico priti pod stresom. Za kaj takega pa bo treba bolje začeti dvoboj proti ekipi, ki bo imela v jadrih tudi polne tribune svojih navijačev.

"Za pravega športnika je to zgolj dodaten motiv. Vsi so proti tebi, a mislim, da imamo prave igralce, ki se bodo znali spopasti s tem. Je pa treba pohvaliti tudi naše navijače, ki so tu od prve tekme. V lepem številu so prepotovali to dolgo pot in nas bodrijo. Vsem bi se rad zahvalil za podporo," je okoli sto glasnih slovenskih navijačev, katerih del je z glasnimi vzkliki "Kdor ne skače, ni Sloven'c, hej, hej, hej!" slovensko reprezentanco po dvoboju s Švico pričakal tudi pred reprezentančnim hotelom, pohvalil Zorman.

Domen Makuc pred tekmo s Ferskimi otoki (video: RZS):

Ferce vidi kot simpatične, a izredno hitre in kakovostne igralce. "So eksplozivni, mladi, hitri. Ta njihova igra sedem na šest je res nekaj fascinantnega, igrajo jo od prve sekunde in ne kot druge ekipe zgolj po potrebi," je ključni izziv torkove tekme izpostavil selektor. "To je težko braniti, ta sistem so izpopolnili do potankosti. So izjemni improvizatorji. Morali bomo biti zelo disciplinirani v obrambi, agresivni, tudi vratarji bodo morali biti na visoki ravni in nam pomagati, napad pa bo moral biti učinkovit," je ključe do uspeha našteval Zorman.

Vujović v nedeljo eden od jezičkov na tehtnici

Ko je že omenjal vratarje, je bil eden od jezičkov na tehtnici v zadnjih 20 minutah proti Švici Miljan Vujović. S šestimi obrambami oziroma 40-odstotnim ustavljanjem strelov je odločilno pripomogel do preobrata in posledično napredovanja v drugi del. Zaveda se, da ga s svojimi soigralci čaka zahtevna tekma, a poudarja, da je včasih lažje igrati proti navijačem na tribunah. "Zagotovo bodo Ferci motivirani v takšnem vzdušju. Črnogorci so padli v njihov mlin, se v njem izgubili. Ferci so jih pojedli. Toda tako kot te lahko dvigne tako vzdušje, te lahko tudi ustavi," razlaga Vujović.

"Preveč želje, preveč energije in agresivnost včasih delujejo obratno. Od začetka moramo biti dobro pripravljeni, čakati svoje priložnosti. Menim, da smo kakovostnejša reprezentanca, želimo si dveh točk za nadaljevanje prvenstva v Malmöju," je dejal čuvaj mreže nemškega Stuttgarta. Slikovito je sklenil, da ne bi bil pravi za igro sedem na šest, pri kateri mora ferski vratar ves čas teči sem in tja na klop: "Najbrž bi že po 15 minutah proti klopi zahteval menjavo."

