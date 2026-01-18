Izključenemu Zormanu se je po čudežni vrnitvi smejalo

Slovenska rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega kroga prvega dela evropskega prvenstva po epskem preobratu z 38:35 premagala Švico in si z drugo zmago zagotovila preboj v drugi del tekmovanja. "Po mojem kartonu in izključitvi so se izgleda fantje malo zbudili," je po koncu dejal nasmejani selektor Uroš Zorman, ki je tekmo končal predčasno, njegovi varovanci pa so uspeli nadoknaditi kar devet zadetkov zaostanka.

Domen Novak po zmagi nad Švico:

Ni malo navijačev, ki so po drugi tekmi Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu vlekli vzporednice s svetovnim prvenstvom leta 2017 in tekmo Slovenije za bron, v kateri so Slovenci nadoknadili osem zadetkov zaostanka in se veselili odličja. Tokratna tekma s Švico sicer ni imela tolikšne teže, je pa bila izrednega pomena v boju za preboj iz prvega dela. Slovencem je tokrat uspelo nadoknaditi kar devet zadetkov zaostanka in se po velikanskem preobratu dokopati do novih dveh točk na prvenstvu.

"Ponosen sem na svojo ekipo. Pokazali smo karakter. Smo majhna država z velikim srcem, vedno se borimo do konca. Nekateri so mislili, da je že konec, ampak kot sem rekel, pokazali smo, da se bomo za našo državo borili do zadnje sekunde. Za drugi polčas smo se dogovorili, da startamo na polno, a je bilo v enem trenutku že -8 in potem še Urošev rdeč karton. Mislim, da je bilo to tista prelomnica, ko smo si rekli, da moramo zdaj res dati vse od sebe, da je konec zafrkancije. Res nor preobrat, ampak to ni sreča. To je karakter ekipe, povezanost ekipe. Kot ponavljam od prvega dne, verjamem v to ekipo. Vsi, ki so mislili, da je Slovenija sem zdesetkana prišla na počitnice, se hudo motijo. Na koncu tudi izkušenejše ekipe niso zmožne takšnega preobrata in kot kapetan lahko rečem, da sem najbolj ponosen na svetu." je po zmagi od ponosa prekipeval kapetan Blaž Janc, ki je bil eden od kreatorjev preobrata Slovenije.

Blaž Janc je bil ponosen na soigralce. Foto: RZS

Selektor po enem najslabših polčasov izključen

Slovenci so v prvem polčasu prikazali eno od najslabših predstav v zadnjem obdobju, na začetku drugega polčasa so zaostajali že s 14:23 in delovalo je, da je zasedba Uroša Zormana odpisana. Zatem je bil ob zaostanku s 17:24 in protestih pri sodnikih ob sporni odločitvi izključen slovenski selektor, ki je tekmo do konca spremljal na tribuni, njegovo mesto pa je prevzel pomočnik Mirko Skoko. Slovenci so nato strnili svoje vrste in počasi, a vztrajno krpali vrzel do Švicarjev in jo v zaključku tudi zakrpali ter prišli do velike zmage.

"Mogoče je lažje spremljati, kot pa biti ob igrišču. Kaj pa vem, ni bilo lahko, daleč od tega," je v prvem komentarju po tekmi za TV Slovenija povedal Zorman. "Njihov vratar je v prvem polčasu zaklenil vrata. Imeli smo en strel od daleč, ostalo so bili “zicerji”, ampak nam je manjkalo koncentracije. V obrambi ni šlo tako, kot smo se dogovorili, hkrati pa v napadu nismo znali realizirati priložnosti. Med polčasom smo se malo pogovorili, potem pa spet slabo začeli drugi polčas. Po mojem kartonu in izključitvi so se izgleda fantje malo zbudili," je za nacionalno televizijo še dodal Zorman.

Slovenci so v drugem polčasu našli recept za Švicarje. Foto: RZS

Ta je poudaril, da je bil, po njegovo, sodniški kriterij do njegove izključitve 'čuden'. "Potem pa sta sodnika malo spremenila kriterij in začela piskati tako, kot se zagre. Enostavno sem si mislil, 'fantje, če imamo “tisto” med nogami, bomo tekmo pripeljali do konca,' in smo jo z zmago. Slabo je, da smo se sploh znašli v takem položaju. Vedeli smo, da ne morejo v takem ritmu igrati 60 minut, in to se je na koncu zgodilo. Zadnjih 15–20 minut je bilo takšnih, kot hočemo, da bi igrali celo tekmo. Vem, da ne gre čisto vedno, a nikakor se iz tega našega početja ničesar ne naučimo. Vedno poskušamo nekaj narediti iz večjega minusa, vemo pa, da se ne bo vedno izšlo tako, kot hočemo, in nas lahko to drago stane," je opozoril selektor.

"Treba je vzeti veliko pozitivnih stvari od danes, sploh iz drugega polčasa. Tako kot pri tekmi s Črno goro, smo zadnjih 15 minut pokazali, da imamo karakter. To je moč te ekipe. Gremo dalje," je za TV Slovenija še dodal Zorman.

Andraž Makuc je dosegel šest golov. Foto: RZS

Eden od najbolj zaslužnih za veliki slovenski preobrat je bil tudi vratar Miljan Vujović, ki je v končnici prišel v vrata in zbral nekaj pomembnih obramb. "Zelo težko je najti prave besede. Ne vem, koliko sem igral, verjetno 10 ali 15 minut, ampak občutek je, kot da sem igral dve leti. Danes je šlo vse narobe, tudi nekatere sodniške odločitve. Ostali smo brez selektorja. Na začetku smo bili brez energije, ampak rokomet se igra do konca, in mi smo vztrajali do konca ter zasluženo zmagali. Zdaj gremo naprej, ničesar še nismo naredili," pa je za TV Slovenija povedal slovenski vratar.

Na vrhu lestvice imajo Slovenci štiri točke, Ferci sledijo s tremi, Švicarji z eno, Črnogorci pa so še brez na dnu skupine D. V torek se bosta najprej pomerili Švica in Črna gora (18.00), nato pa sledi še obračun Slovenije in Ferskih otokov, ta bo odločil o številu točk, ki jih bodo reprezentance nesle v drugi del tekmovanja. Ta se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

