Drama v Oslu: Slovenci po velikem preobratu do napredovanja

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva po pravi drami prišla do napredovanja v drugi del tekmovanja. Slovenci so v Oslu po katastrofalnem prvem polčasu in zaostanku s kar devetimi goli v začetku drugega na koncu uprizorili veliki preobrat in prišli do velike zmage z 38:35 (14:20). Na drugem obračunu v skupini D so Ferski otoki s kar 37:24 (19:12) premagali Črno goro, ki tako po dveh tekmah ostaja brez točke. Poleg Slovencev so si napredovanje že zagotovili tudi Danci, Islandci in Madžari.

Švica : Slovenija 35:38 (20:14) Unity Arena, gledalcev 2500, sodnika: Jorum in Kleven (Norveška).

Švica: Portner 1, Seravalli, Meister, Rubin 4, M. Zehnder 5, Aellen 2, Röthlisberger, Küttel, Maros 2, Steenaerts 6, Laube 5, Sigrist 1, S. Zehnder, Willecke, Leopold 6 (1), Ben Romdhane 3.

Slovenija: Baznik, Milj. Vujović, Henigman 1, Janc 5, Tajnik 1, Slatinek Jovičić 3, Kodrin, A. Makuc 6, Horžen 5, Grmšek, Cokan 2, Žabić, D. Makuc 6, Mačkovšek 3, Novak 6 (5), Suholežnik.

Sedemmetrovke: Švica 1 (1), Slovenija 5 (5).

Izključitve: Švica 8, Slovenija 8 minut.

Rdeči karton: Zorman (ob igrišču, 38.).

Slovenski rokometaši so po uvodni tesni zmagi proti Črni gori (41:40) v drugem krogu po izjemnem preobratu in zaostanku z devetimi goli prišli do novega para točk in posledično tudi do napredovanja v glavni del.

Slovenci so svojo drugo tekmo na evropskem prvenstvu začeli s serijo napak in slabih odločitev, po katerih so Švicarji hitro pobegnili na 3:0, v četrti minuti pa je prvi gol za Slovenijo vendarle dosegel Domen Makuc. Tudi nadaljevanje ni prineslo prebujenja v igri Slovenije, v šesti minuti so Švicarji povedli že s 6:2, selektor Zorman pa je zatem posegel po minuti odmora.

Tudi nekaj krepkih besed selektorja ni prineslo preobrata, z najstrožje kazni je Švica po desetih minutah povedla z 8:3. Slovenski rokometaši so se zatem približali na tri zadetke zaostanka, a so nove napake botrovale k vodstvu Švicarjev po 16 minutah igre z 11:6, v 19. minuti je zaostanek znašal že šest golov (8:14), ogromno težav je Švici povzročal tudi vratar Nikola Portner, ki je zaklenil svoja vrata. Katastrofalen polčas za pozabo so Slovenci sklenili z zaostankom 14:20.

Slovenci so bili v prvem polčasu brez rešitev. Foto: RZS

Iz minus devet, rdeč karton Zormana in veliki preobrat

Tudi obljube o drugačni igri se na začetku drugega polčasa niso izpolnile, tako kot v prvem delu, so tudi drugi Švicarji odprli z delnim izidom 3:0 in pobegnili na 23:14. Slovenci so nato odgovorili s tremi zaporednimi goli. Ob zaostanku s 17:24 je nato ob prekršku nad Stefanom Žabićem sedemmetrovko zahteval Zorman, saj je švicarska obramba ob posredovanju stala v vratarjevem prostoru, a sta sodnika pokazala le na izvajanje iz devetih metrov. Sodniška dvojica je najprej slovenskemu selektorju pokazala dvominutno kazen, nato pa še rdeči karton, tako da je vodenje ekipe prevzel njegov pomočnik Mirko Skoko.

Od zaostanka z 22:29 so Slovenci tudi na krilih obramb Miljana Vujovića z delnim izidom 4:0 v 47. minuti znižali na 26:29. Dobrih enajst minut pred koncem je Blaž Janc v prazna vrata zadel za 28:30, zatem je s sedemmetrovko za 30:31 poskrbel Novak, dobrih osem minut pred koncem pa je ponovi napaki Švicarjev, ki so se jim začele tresti roke, za izenčenje zadel Domen Makuc. Po minuti odmora je nato za prvo vodstvo Slovenije na tekmi poskrbel kapetan Janc (33:32). Slovenski kapetan je minuto 50 pred koncem po prodoru povišal vodstvo Slovencev na 37:35, zatem pa so Švicarji zaradi izključitve ostali še z igralcem manj, žoga pa je znova pripadla Slovencem. Na koncu je slovenska izbrana vrsta slavila z 38:35.

Andraž Makuc Foto: RZS

Na današnji tekmi v Unity Areni so se od Slovencev s šestimi goli izkazali Domen Makuc, Andraž Makuc in Domen Novak, pet sta jih dodala Blaž Janc in Kristjan Horžen, tudi Miljan Vujović pa je v drugem polčasu obranil šest strelov in pomagal ekipi do preobrata.

Na vrhu lestvice imajo Slovenci štiri točke, Ferci sledijo s tremi, Švicarji z eno, Črnogorci pa so še brez na dnu skupine D. Ti so na prvi današnji tekmi izgubili proti Fercem s kar 24:37.

V torek se bosta najprej pomerili Švica in Črna gora (18.00), nato pa sledi še obračun Slovenije in Ferskih otokov, ki bo odločil o številu točk, ki jih bodo reprezentance nesle v drugi del tekmovanja. Ta se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

Danci so prišli še do druge zmage. Foto: Guliverimage

V skupini B v Herningu so Danci, dvakratni evropski prvaki, a zadnjič leta 2012, še drugič zmagali. Tokrat so tudi z devetimi goli Mathiasa Gidsela odpravili Romunijo z 39:24 in si po drugi zmagi zagotovili napredovanje v drugi del.

Portugalska in Severna Makedonija sta se razšli z 29:29, pri čemer so Portugalci v 40. minuti vodili že z 22:17 in bili na pragu napredovanja. Makedonci pa se niso predali in Martin Velkovski je v 59. minuti poravnal na 29:29. Neustavljiv je bil Filip Kuzmanovski s 15 goli. Oboji, za Portugalsko je 11 golov dosegel Francisco Costa, bodo zdaj pozorno spremljali nastop tekmeca v zadnjem krogu in preračunavali potrebno razliko v golih.

V Kristiansandu pa so igrale ekipe v skupini F. Islandci in Madžari so v uvodnem krogu vpisali zanesljivi zmagi, danes pa potrdili napredovanje. Najprej je to uspelo Islandcem, ki so z 31:23 ugnali Poljake, med strelce pa se je vpisalo kar deset igralcev. Na večerni tekmi so Madžari polčas z Italijani dobili le za gol (14:13), na koncu pa dosegli visoko pričakovano zmago z 32:26. V medsebojnem obračunu bosta ekipi določili zmagovalca skupine.

EP v rokometu 2026, 4. dan

Nedelja, 18. januar:

Lestvice:

