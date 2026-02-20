Švicarji do brona v krlingu

Na tekmi krlinga za bronasto olimpijsko medaljo je švicarska moška ekipa prepričljivo z 9:1 premagala Norvežane. To je za Švicarje peto olimpijsko odličje v moškem krlingu. V finalu se bosta v soboto pomerili Velika Britanija in Kanada.

To je četrta bronasta medalja Švice v krlingu na sedmih zimskih olimpijskih igrah, zadnje odličje so osvojili v Pyeongchangu leta 2018. V četrtkovem polfinalu je ekipa Velike Britanije Švicarjem zadala edini poraz na letošnjem olimpijskem turnirju.

V okviru turnirja za ženske na igrah sta bili pred tem danes na sporedu polfinalni tekmi. Nedeljsko finale so si zagotovile Švedinje in Švicarke. Prve so bile boljše od Kanadčank, druge pa od Američank.